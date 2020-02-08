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В Беларуси вернувшихся с каникул китайских студентов отправляют в профилактории

08.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Отдых после каникул. В Беларусь возвращаются китайские студенты, которые ездили домой на новогодние праздники. Сегодня в Минск прилетели около 30-и человек. Прямо из аэропорта их отвезли в оздоровительный лагерь, передает «МИР 24».

«У нас есть список всех студентов, которые возвращаются, с рейсами, со сроками. Все вузы отслеживают. С ними установлена связь. В некоторых учреждениях им выделили отдельные блоки – они спокойно будут жить там. В некоторых учреждениях, как в Витебском регионе, им тоже выделили профилакторий, где они могут спокойно отдохнуть, для того, чтобы снять этот ажиотаж. Для кого-то это «Бригантина». В первую очередь мы стараемся успокоить студенческое сообщество и минимизировать и так крайне низкие риски завоза вируса в страну», – пояснил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.

Все студенты прибыли из китайских регионов, далеких от очага заражения коронавирусом. Вскоре в Беларусь прилетят еще около трехсот человек – их также направят в профилакторий.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал ситуацию с китайским коронавирусом. По его словам, в республике уделяют большое внимание этой проблеме. На данный момент в стране нет ни одного заболевшего.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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По словам министра здравоохранения республики, мера призвана успокоить студенческое сообщество и минимизировать риски завоза вируса в страну.
 
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