Казахстан: обычная драка или межэтнический конфликт?

Драка началась в пятницу вечером на окраине села Масанчи, населенным преимущественно представителями этнического меньшинства дунгане.





"В ходе массовых беспорядков 40 участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались. При исполнении служебных обязанностей… различные травмы получили сотрудники полиции, в том числе двое огнестрельные ранения", - заявил в субботу министр внутренних дел Казастана Ерлан Тургумбаев.





Он также рассказал, что полицейские задержали 47 человек, у них были изъяты два охотничьих ружья.





В результате инцидента было повреждено 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомобиля.





Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий инцидента в Кордайском районе Жамбылской области.

Обычная драка или межэтнический конфликт?

Казахские власти винят в произошедшем провокаторов, которые пытались представить бытовую драку, как межэтнический конфликт. Причины драки пока не известны.





По словам Тургумбаева, изначально в конфликте участвовали около 70 человек. "Одновременно провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее и через мессенджеры и социальные сети призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта… Из соседних населенных пунктов прибыли еще около 300 человек", - сообщил глава МВД.





"Хулиганы применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Позже конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булан-Батыр. По периметру населенных пунктов и подъездов к ним на автодорогах были выставлены блок-посты", - добавил он.





Такой же версии придерживается министр информации Даурен Абаев: "Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным, в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость".

Что происходило в селе Масанчи

Жители села Масанчи рассказали репортерам Радио Азаттык (Радио Свобода в Казахстане), что погромы были по крайне мере в пяти селах района.





По словам жителей, вечером в пятницу несколько сотен неместных мужчин приехали в населенные пункты, подожгли дома, магазины, разгромили автомобили, атаковали сельчан.









Фото: youtube.com

Глава ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров рассказал агентству КазТАГ: "В 5.25 ОМОН из Алматы, военные прибыли и сразу взяли под контроль всю обстановку. Но они это сделали с задержкой на целые сутки. Если бы сутки назад в сетях уже все было, если бы они все это сделали, дай Бог, мы бы избежали этой беды и спасли бы эти человеческие жизни. Но сейчас, слава Богу, ОМОН сейчас на каждом у нас углу, в каждом селе и контролируют ситуацию".





Известно, что днем в пятницу полицейские остановили недалеко от соседнего с Масанчи села Сортобе автомобиль. Водитель попытался скрыться, а когда полицейские его догнали, родственники нарушителя закидали полицейский автомобиль камнями. Неизвестно, связано ли это как-то с последовавшей дракой.

Кто такие дунгане?

Дунгане - народность в Киргизии, на юго-востоке Казахстана и на востоке Узбекистана. Это потомки китайцев, переселившихся в Среднюю Азию из Китая во второй половине XIX века из-за преследований со стороны китайских властей. Исповедуют ислам.





Масанчи считается одним из центров диаспоры дунган. По данным переписи 2009 года, в селе проживало 90 процентов дунган, 5 процентов казахов и 5 процентов русских.



