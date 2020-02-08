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Курсевич о воспитании: «Роль мужчин потихонечку возрастает. Они начинают укладывать детей, читают им сказки на ночь»
Источник материала: СТВ
Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе
Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального cобрания Республики Беларусь:
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Курсевич о воспитании: «Роль мужчин потихонечку возрастает. Они начинают укладывать детей, читают им сказки на ночь»
Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира». Курсевич: «По условиям, комфортным для материнства и рождения детей,...
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