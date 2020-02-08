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Курсевич о воспитании: «Роль мужчин потихонечку возрастает. Они начинают укладывать детей, читают им сказки на ночь»

08.02.2020 18:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Курсевич: «По условиям, комфортным для материнства и рождения детей, Беларусь занимает первое место в мире»

Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального cобрания Республики Беларусь:
Совершенно недавно мы были на конференции, где были озвучены, где были приведены интересные факты о том, что воспитанием детей занимаются в большинстве своём именно женщины. Хотя по сравнению с предыдущими исследованиям в этом плане, всё-таки, роль мужчин потихонечку возрастает. Они начинают и укладывать детей, читают им сказки на ночь.

Курсевич о воспитании: «Роль мужчин потихонечку возрастает. Они начинают укладывать детей, читают им сказки на ночь»

Источник фото: pixabay.com

Люди в материале: Валентина Курсевич
 
 
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Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира». Курсевич: «По условиям, комфортным для материнства и рождения детей,...
 
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