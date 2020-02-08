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Оркестр театра оперы и балета Беларуси участвует в гастролях композитора Ханса Циммера
Источник материала: Партизан
В масштабном туре The World of Hans Zimmer принимают участие 60 музыкантов оркестра Большого театра оперы и балета Беларуси, сообщается в пресс-релизе театра.
фото из открытого доступа
Первый концерт состоялся 5 февраля в Москве. Впереди — шесть выступлений: в России (Санкт-Петербурге), Польше, Венгрии, Словакии, Чехии и Финляндии. Гастроли завершатся 19 февраля.
Справочно
Ханс Циммер — немецкий композитор, родился в 1957 году. Наиболее известен произведениями, которые написал для фильмов. Его музыка звучит в таких лентах, как «Интерстеллар», «Начало», «Пираты Карибского моря», «Король Лев», «Гладиатор», «Темный рыцарь» и др.
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В масштабном туре The World of Hans Zimmer принимают участие 60 музыкантов оркестра Большого театра оперы и балета Беларуси, сообщается в пресс-релизе театра.
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