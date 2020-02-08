«Круто и страшно»: как Минск первым увидел книгу беларуского писателя Саши Филипенко

Источник материала: KYKY

Вчера, 7 февраля, в минской галерее «Ў» прошла презентация новой книги «Возвращение в острог» беларуского писателя Саши Филипенко. Это пятый роман автора: начиная с 2014 года, когда Саша выпустил свой первый роман «Бывший сын», за почти шесть лет он успел написать еще четыре книги. Это «Замыслы», «Травля», «Красный крест» и, собственно, «Возвращение в острог».

Саша Филипенко родился в Минске, но учился по две стороны от Беларуси: сначала в ЕГУ, затем – Санкт-Петербурге. Прежде, чем начать писать книги, Филипенко делал карьеру в СМИ, в том числе готовил сценарии для шоу «Прожекторперисхилтон», будучи в команде «Первого канала». Работал в журнале GQ и на телеканале «Дождь». Сейчас он – ведущий программы «На троих» на канале RTVI. Что касается наград, то в 2014 году Саша стал лауреатом «Русской премии», а в 2016 году – финалистом премии «Большая Книга».

Проводить первые презентации новых книг в Минске Филипенко считает своей обязательной традицией. Его «Возвращение в острог» – документальный роман, основанный на реальных событиях. Еще на стадии замысла права на эту книгу купили во Франции и Германии. На просьбу «Свободы» описать идею своей книги Саша ответил так: «На севере России детей отправили на море, а потом началась череда самоубийств. Я начал разговаривать с людьми, которые организовывали эту поездку. И мне показалось интересным сделать это в форме детектива. Простой ход, когда следователь пытается разобраться, что происходит. <...>

Эта книга о доброте и о последствиях доброты. Все хотят делать добро, но никто не знает, как его делать правильно. И о справедливости. <...> И потом это абсолютно прекрасная история, в которой гибнет хор. Мне хотелось написать греческую драму, которая притворяется детективом. Как говорил Бродский: «В настоящей трагедии гибнет не герой, а хор».

Книги Филипенко быстро раскупают. Но купить последнюю книгу автора можно, например, онлайн. Здесь она стоит 22 рубля 37 копеек.

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Фото обложки: «Радио Свобода».