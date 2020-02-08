Фоторепортаж: Флешмоб из авто в поддержку Софии Жагунь

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Десятки неравнодушных жителей Ганцевщины сегодня приняли участие в автофлешмобе в поддержку Софии Жагунь из Ляховичей, видеосъёмка которого проходила вблизи аг.Огаревичи.

Планируется, что в ближайшее время отснятый видеоролик с флешмоба появится в социальных сетях и тем самым поможет привлечь внимание жителей Беларуси к участию в сборе средств на лечение маленькой Софии.

СМОТРИТЕ ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕСТА ВИДЕОСЪЕМОК ФЛЕШМОБА:













































































































































































Напомним, что Софии Жагунь всего 2,5 месяца, и у нее редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия 1-го типа. У таких пациентов происходит постепенная атрофия скелетной мускулатуры, в результате чего теряется способность ходить, самостоятельно стоять, сидеть без поддержки. При таком сложнейшем диагнозе малыши не доживают и до двух лет.

Сегодня в мире существует только один препарат, способный помочь ребенку. Он производится в США и стоит 2,5 млн. долларов. Сумма баснословная, и без помощи неравнодушных людей родителям девочки не справиться.

Родители Софии рассматривают, и другие альтернативные варианты лечения и в данный момент ждут ответа из клиники.



Сбор уже открыт с той целью, чтобы не потерять драгоценное в их ситуации время – состояние Софии постоянно ухудшается. Молодой семье очень важно, чтобы к тому моменту, когда клиника даст ответ, уже были собраны определенные накопления, которые позволят незамедлительно начать лечение.



Средства на лечение для Софии можно перечислить по благотворительным счетам в ОАО «Беларусбанк» УНП200369858 МФОАКВВВY21802. Счета открыты в отделении 117 на имя Жагунь Юлии Павловны:



в белорусских рублях BY96 AKBB 3134 0000 1476 4132 0117



в долларах США BY81 AKBB 3134 0000 1476 5132 0117



в евро BY66 AKBB 3134 0000 1476 6132 0117



в российских рублях BY 51 AKBB 3134 0000 1476 7132 0117



Формулировка платежного поручения: «Оказание благотворительной помощи на лечение Жагунь Софии Евгеньевны»



Также помощь можно оказать:

пополнив баланс МТС +37529 7354343

услуга МТС «поделись балансом» *363*375297354343*сумма#вызов



карта Беларусбанк 6711 7700 1842 9519 до 01/23



карта МТБанк 5351 0410 7159 2016 до 07/22



карта Сбербанк России 5336 6903 7487 9338 до 05/22 имя пользователя ANGELIKAKARTINEVA



Яндекс деньги: 4100 1116 0404 7338

PayPal: dimitri.scharavin89@mail.ru

Фоторепортаж: Галина Николаева

(Visited 101 times, 119 visits today)