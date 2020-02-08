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Рачков о слухах о создании ВКЛ 2.0: «Сложно комментировать фантазии и фантомные домыслы»

08.02.2020 17:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Эксперт высказал мнение в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Мы ўсе маглі прачытаць у тэлеграм-каналах чарговы ўкід у гэтыя тэлеграм-каналы аб нібыта меўшых месца быць тайных пасланнях Трампа да нашага вышэйшага кіраўніцтва. І ў адным з самых радыкальных варыянтаў, маўляў, ледзь не аб стварэнні ВКЛ 2.0. І вот тут яшчэ літоўцы прыехалі. І вот эта апяць падагравае. Скажыце, каму выгадны такія ўкіды і як мы можам гэта інтэрпрэтаваць? Як проста для павышэння свайго рэтынга? Вот што эта?

Рачков о слухах о создании ВКЛ 2.0: «Сложно комментировать фантазии и фантомные домыслы»

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности:
Конечно, сложно комментировать фантазии и фантомные домыслы. Но приятно другое: что у нас в гостях находится министр иностранных дел Литвы, проходят серьёзные переговоры. Мы – соседи, мы долгое время жили в одной стране. Важнейший визит для двухсторонних отношений. Поэтому, конечно же, отдельные наблюдатели пытаются увязать или создать информационное событие из тех визитов, которые сейчас осуществляются в нашу страну. Ещё раз подчеркну: визиты знаковые, визиты очень важные!

Люди в материале: Сергей Рачков, Игорь Марзалюк
 
 
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