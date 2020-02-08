General Motors: большинство моделей Cadillac станут электрическими

Источник материала: Tut.by

Дорожную карту электрификации своего модельного ряда General Motors представил еще в 2017 году, но с тех пор в план наступления американцев на электрическом фронте были внесены кое-какие корректировки.





Обновленный план электрификации General Motors опубликовал накануне на специальном мероприятии Capital Markets Day для инвесторов. Во-первых, в компании подтвердили планы по выпуску серийных электрических пикапов GMC Hummer , которые до дилеров доберутся ближе к концу 2021 года, а во-вторых, анонсировали новую электрическую платформу-скейтборд (то есть с плотной компоновкой узлов и низким центром тяжести) с модульной конструкцией. Первой моделью на ее основе станет кроссовер Cadillac , у которого пока что нет даже имени — на рынке он также появится в следующем году, хотя премьера должна состояться уже этой весной. Будущие электрокары смогут похвастать почти 500-километровым запасом хода на одной зарядке батарей, которые можно будет подзаряжать от «быстрых» терминалов постоянного тока.





К концу десятилетия электрифицированными окажутся большинство моделей концерна, причем большую часть из них, как ожидается, составят кроссоверы и SUV марки Cadillac. Также обещан батарейный спорткар, дебют которого запланирован на 2023 год.