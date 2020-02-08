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General Motors: большинство моделей Cadillac станут электрическими
Источник материала: Tut.by
Дорожную карту электрификации своего модельного ряда General Motors представил еще в 2017 году, но с тех пор в план наступления американцев на электрическом фронте были внесены кое-какие корректировки.
Обновленный план электрификации General Motors опубликовал накануне на специальном мероприятии Capital Markets Day для инвесторов. Во-первых, в компании подтвердили планы по выпуску серийных электрических пикапов
К концу десятилетия электрифицированными окажутся большинство моделей концерна, причем большую часть из них, как ожидается, составят кроссоверы и SUV марки Cadillac. Также обещан батарейный спорткар, дебют которого запланирован на 2023 год.
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Дорожную карту электрификации своего модельного ряда General Motors представил еще в 2017 году, но с тех пор в план наступления американцев на электрическом фронте были...
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