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General Motors: большинство моделей Cadillac станут электрическими

08.02.2020 19:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дорожную карту электрификации своего модельного ряда General Motors представил еще в 2017 году, но с тех пор в план наступления американцев на электрическом фронте были внесены кое-какие корректировки.


Обновленный план электрификации General Motors опубликовал накануне на специальном мероприятии Capital Markets Day для инвесторов. Во-первых, в компании подтвердили планы по выпуску серийных электрических пикапов GMC Hummer, которые до дилеров доберутся ближе к концу 2021 года, а во-вторых, анонсировали новую электрическую платформу-скейтборд (то есть с плотной компоновкой узлов и низким центром тяжести) с модульной конструкцией. Первой моделью на ее основе станет кроссовер Cadillac, у которого пока что нет даже имени — на рынке он также появится в следующем году, хотя премьера должна состояться уже этой весной. Будущие электрокары смогут похвастать почти 500-километровым запасом хода на одной зарядке батарей, которые можно будет подзаряжать от «быстрых» терминалов постоянного тока.


К концу десятилетия электрифицированными окажутся большинство моделей концерна, причем большую часть из них, как ожидается, составят кроссоверы и SUV марки Cadillac. Также обещан батарейный спорткар, дебют которого запланирован на 2023 год.

 
 
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Дорожную карту электрификации своего модельного ряда General Motors представил еще в 2017 году, но с тех пор в план наступления американцев на электрическом фронте были...
 
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