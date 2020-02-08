Роковые «двойки» 2020-го. Вслед за коронавирусом Ванга предрекла апокалипсис от астероида. Сбудется ли предсказание?

Источник материала: Вороновская газета





Мировая общественность в замешательстве: информационные ленты ведущих масс-медиа невозможно представить без статистики по разгулявшемуся коронавирусу , в то время как отдельные ресурсы в целом обескуражены ситуацией на планете. Только январь 2020-го принес трагические вести о беспощадных пожарах в Австралии , проснувшемся вулкане на Филиппинах, землетрясении в Турции и наводнении в Индонезии. На фоне природных катаклизмов ошеломляют «цивилизационные»: еще не забыт удар иранских военных по украинскому самолету гражданских авиалиний.

Пока одни видят в этих злоключениях не более чем трагические факты, другие находят сакральный подтекст: еще несколько десятков лет назад болгарская ясновидящая Ванга предсказывала как минимум коронавирус. Людей из своего ближнего круга она предупредила: в первых числах 2020 года появится неизвестный вирус – своего рода модификация чумы.Лекарство от смертоносной инфекции удастся обнаружить примерно через год. Но к тому времени могут погибнуть сотни миллионов людей.

секретным предсказанием поделился личный переводчик Ванги. Тему горячо обсуждали футурологи, вирусологи и прочие эксперты. Известно о пророчестве стало во время очередного выпуска ток-шоу «На самом деле», гдеподелился личный переводчик Ванги. Тему горячо обсуждали футурологи, вирусологи и прочие эксперты.

На фоне медицинской угрозы малозамеченным осталось второе предупреждение – о беде, которая обрушится на землю в «день пяти двоек».

Упадет ли астероид?

«Большое тело прилетит на Землю и ударится об воду. Волны смоют много стран, и солнце погаснет на три года. Добрые выживут, а злые, которые считают себя умными, погибнут. А потом будет очень хорошая жизнь, и наступит бессмертие», – цитировали прорицательницу в телепрограмме.

22 февраля 2020 года . И, что удивительно, в конце января космическое агентство НАСА выступило с предупреждением о том, что к Земле с огромной скоростью движется гигантский астероид № 163373, диаметр которого составляет целый километр, а вес превышает полтора миллиарда тонн. Ближайший такой день –. И, что удивительно, в конце января космическое агентство НАСА выступило с предупреждением о том, что к Земле с огромной скоростью движется гигантский астероид № 163373, диаметр которого составляет целый километр, а вес превышает полтора миллиарда тонн.





астероид группы «Аполлонов» (небесные тела, чьи трасы пересекают орбиту нашей планеты) пройдет на минимальном (по космическим меркам) расстоянии от Земли – 5,7 млн. километров. Для сравнения – это всего лишь десятая часть расстояния между нашей планетой и Марсом. И произойдет это, опять же, по прогнозам астрономов, 15 февраля текущего года, сообщает svpressa.ru По расчетам ученых,группы «Аполлонов» (небесные тела, чьи трасы пересекают орбиту нашей планеты) пройдет на минимальном (по космическим меркам) расстоянии от Земли – 5,7 млн. километров. Для сравнения – это всего лишь десятая часть расстояния между нашей планетой и Марсом. И произойдет это, опять же, по прогнозам астрономов, 15 февраля текущего года, сообщает svpressa.ru

Даты вроде как не совпадают, но журналист ресурса, всерьез озадачившись вопросом, грозит ли приближение астероида апокалипсисом, поиграл с фактами и сложил-таки ребус.Даты обоих «предсказаний» могут совпасть и означать катастрофу, если учесть некоторые факторы. Среди них влияние на поведение астероидатак называемого солнечного ветра, который может развивать скорость до 1200 км в секунду. А также стремительное смещение магнитного полюса Земли, о котором ученые заговорили весной 2019 года. При существующем темпе смещения магнитный полюс уже преодолел линию перемены дат на сутки.А это, по утверждению американских ученых из Национального института информации об окружающей среде, уже может привести к полному изменению международных правил навигации.

И здесь снова «зацепка»: одним из условий планетарной катастрофы, по предположению Ванги, может быть принятие какого-нибудь необычного указа или закона, касающегося глобальной политики. Возможно, именно им станут обновленные международные правила навигации.

Что будет, если астероид упадет?

Для этого достаточно вспомнить Челябинский метеорит. Мощность взрыва, произошедшего в момент входа метеорита в плотные слои атмосферы над Челябинской областью, по оценкам NASA составила от 300 до 500 килотонн, что примерно в двадцать раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Так вот астероид по сравнению с метеоритом – это маленькая планета.Приближающийся сейчас к Земле астероид № 163373 по весудостигает как минимум полтора миллиарда тонн.При его гипотетическом падении мощность взрыва можно будет приравнять к 50 миллионам «хиросим», или не менее 2,5 миллиона Челябинских метеоритов.





«Если повезет, дай бог, и он пройдет рядом, все равно будут землетрясения, цунами. Ванга говорила: черный пепел накроет Землю и закроет солнце, реки выйдут из берегов. Огромные территории исчезнут с лица земли, даже если он пролетит рядом», –приводит издание «Экономика сегодня» слова кума Ванги, журналиста СергеяКосторного.

Достигнет ли астероид нашей планеты?

Дело в том, что цифры, а не имена собственные, присваиваются небесным телам, когда орбита астероида еще не рассчитана более-менее точно. И в нашем случае это проблема: траектория полета астероида № 163373 в любую минуту может измениться. А значит, столкновение с Землей не исключено.

Во всяком случае редкие предсказания Ванги не сбывались. Верить в них или нет, каждый решает сам.

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