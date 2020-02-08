Проигрывала 0:6, но все-таки затащила! Саснович одолела Рус в Кубке Федерации

Источник материала: Tut.by

Победа Александры Саснович над Аранчей Рус (0:6, 7:5, 6:2) позволила белорусской сборной сравнять счет в противостоянии с Нидерландами в матчевой встрече плей-офф Мировой группы Кубка Федерации — 2:2. Победителя матча, который проходит в Гааге на грунтовых кортах, команды выявят в парном поединке.



Александра Саснович. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первый сет поединка против Аранчи Рус (77 WTA) Александра Саснович (113 WTA), которая в матчах за сборную обычно проявляет бойцовские качества, откровенно провалила — 0:6. В каждом из трех геймов на подаче Саша допустила по две двойные ошибки. У нее было много неточностей в розыгрышах — 13 невынужденных промахов против всего 4-х у соперницы.

Тем временем Аранча собирала легкие очки. Нидерландка активно выиграла всего два розыгрыша, предпочитая просто перебивать мяч на половину корта белоруски.

Саснович эмоционально отреагировали на неудачную игру. Она была готова разрыдаться, но сдерживалась. Еще до перерыва между сетами ей оказали медпомощь.





В начале второй партии Саша размочила счет. В шестом гейме она с третьей попытки реализовала брейк-пойнт — 4:2. Очень скоро случился обратный брейк, после чего Саснович снова взяла гейм на приеме — 5:3.

Саша не смогла подать на победу в сете и заработала сетбол в десятом гейме после аута по ширине у Рус в розыгрыше. Первый сетбол Саснович потратила на прием в аут, а заработанный на двойной ошибке Аранчи второй сетбол упустила после удара в сетку. В итоге Рус сравняла счет — 5:5.

В одиннадцатом гейме Саснович имела тройной геймбол и после удара в сетку записала в актив очко в следующем розыгрыше, в котором рискованно выдвинулась к сетке. Далее Саснович добралась до тройного сетбола и после ошибки по ширине от Рус закрыла второй сет — 7:5.

Третью решающую партию Аранча начала с победы в гейме на приеме, однако не удержала преимущество — 1:1. На ошибке Рус у сетки Саснович заработала двойной брейк-пойнт в шестом гейме и со второй попытки оформила брейк — 4:2. Вскоре Саша ударом сверху завершила гейм на подаче, а на приеме после укороченного удара имела матчбол, но пробила в аут по длине в розыгрыше. На втором матчболе у Саши Аранча пробила на вылет после того, как вошла в корт. На третьем матчболе Саснович неудобно приняла для Рус.

Итог поединка, который длился два часа и пять минут, — 0:6, 7:5, 6:2 в пользу Александры Саснович.

Статистика матча Саснович — Рус Попадание первой подачи: 66% — 67%

Выигрыш первой подачи: 63% — 63%

Выигрыш второй подачи: 42% — 29%

Эйсы: 2 — 3

Двойные ошибки: 7 — 3

Виннеры: 23 — 11

Невынужденные ошибки: 55 — 41

Реализация брейк-пойнтов: 43% (6 из 14) — 46% (6 из 13)

Все выигранные очки: 88 — 82

Напомним, что 7 февраля сборные Нидерландов и Беларуси обменялись победами в одиночных встречах, которые одержали лидеры команд: Кики Бертенс (8 WTA) одолела Александру Саснович, а Арина Соболенко (13 WTA) сломила сопротивление Аранчи Рус.

В первом поединке 2-го игрового дня Соболенко проиграла Кики Бертенс — 4:6, 4:6, а после победы Саснович над Рус решающее значение обрела парная встреча. На нее заявлены у Нидерландов Лесли Керхов и Деми Схюрс, у Беларуси — Лидия Морозова и Ольга Говорцова. Замены возможны.

Победителю матча достанется путевка в финальный турнир Кубка Федерации, который состоится 14−19 апреля в Будапеште. Участие в нем уже обе спечили страна-хозяйка — Венгрия, прошлогодние финалисты Кубка Федерации Франция и Австралия, а также Чехия. Оставшиеся восемь мест находятся в розыгрыше:

Счет в других противостояниях плей-офф Мировой группы США — Латвия — 2:0

Румыния — Россия — 1:1

Бразилия — Германия — 0:3

Испания — Япония — 3:1 Швейцария — Канада — 3:1

Бельгия — Казахстан — 2:1

Словакия — Великобритания — 2:0

Призовой фонд турнира составит 18 млн долларов: 12 млн пойдут на выплаты игрокам, еще 6 млн — национальным федерациям. Выше призовые только на турнирах Большого шлема и итоговом турнире WTA, так что организаторам Кубка Федерации удалось заинтересовать звезд тенниса.

Напомним, что в дебютном сезоне в Мировой группе Кубке Федерации, то есть в 2017 году, белорусские девушки под управлением капитана Эдуарда Дуброва дошли до финала, где в борьбе за трофей уступили американкам в парном поединке. В 2018-м Соболенко и компания проиграли в четвертьфинале немкам, после чего Дуброва на капитанском мостике сменила Татьяна Пучек. В матче со словачками белоруски сохранили прописку в элитном дивизионе.

В 2019-м наша команда с Викторией Азаренко в составе крупно обыграла Германию, после чего упустила возможность сыграть в финале турнира повторно в парной встрече полуфинального матча с Австралией.