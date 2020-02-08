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«У нас есть с ним милая привычка». Юлия Шпилевская рассказала о сыне

08.02.2020 19:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
У вас плотный график достаточно бывает: репетиции, гастроли, съёмки на телевидении. А Ваши близкие люди – муж, сын – как относятся? Ведь ребёнку нужна мама.

«У нас есть с ним милая привычка». Юлия Шпилевская рассказала о сыне

Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:
Они с этим живут. Ребёнку нужна мама, мама у него есть. Потому что я – перфекционист, наверное, часть эта, черта, которая перешла ко мне от моей мамы. Сколько себя помню, она всё время работала, она готовилась к лекциям, она постоянно совершенствовалась, что-то изучала. Я ложусь спать, встаю попить воды, два часа ночи – мама за компьютером. Я понимаю, что я вот сейчас, примерно вот это я сейчас. И я стараюсь уделить, конечно же, сыну максимально внимания. У нас есть с ним такая наша милая привычка, которая, я надеюсь, ещё будет длиться очень долго, несмотря на то, что ему 10 лет практически – я ему почти всегда читаю на ночь. Он уже сам читает давно, но он меня просит, ему нравится и пока ему будет это нравится, я буду это делать.

Потому что не всегда хватает времени на какое-то полноценное, масштабное общение, но иногда и неважно, иногда, ложась с ним перед сном, 10-15 минут, я узнаю о нём гораздо больше, и он мне может больше сказать, чем если бы я его за ручку водила каждый день.

Также в интервью Юлия Шпилевская рассказала:

– чем похожи «Павлинка» и «Баба-бомба» из клипа группы «Ленинград»

– как попала на СТВ и каково быть ведущей «Славянского базара»

– о муже

– как следит за собой и что ест

Кроме того, своё мнение об актрисе высказали Николай Пинигин и Павел Харланчук.

Смотрите 9 февраля в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Юлия Шпилевская
 
 
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Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:У вас плотный график достаточно бывает: репетиции, гастроли,...
 
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