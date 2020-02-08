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Беларусь и Нидерланды доигрались до парного поединка в Кубке Федерации. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Победителя матчевой встречи плей-офф Мировой группы Кубка Федерации Нидерланды — Беларусь, которая проходит в Гааге на грунтовых кортах, команды выявляют в парном поединке. SPORT.TUT.BY ведет онлайн-трансляцию матча.
Напомним, что 7 февраля сборные Нидерландов и Беларуси
В первом поединке 2-го игрового дня Соболенко
Победителю матча достанется путевка в финальный турнир Кубка Федерации, который состоится 14−19 апреля в Будапеште. Участие в нем уже обеспечили страна-хозяйка — Венгрия, прошлогодние финалисты Кубка Федерации Франция и Австралия, а также Чехия. Оставшиеся восемь мест находятся в розыгрыше:
Призовой фонд турнира составит 18 млн долларов: 12 млн пойдут на выплаты игрокам, еще 6 млн — национальным федерациям. Выше призовые только на турнирах Большого шлема и итоговом турнире WTA, так что организаторам Кубка Федерации удалось заинтересовать звезд тенниса.
Напомним, что в дебютном сезоне в Мировой группе Кубка Федерации, то есть в 2017 году, белорусские девушки под управлением капитана Эдуарда Дуброва дошли до финала, где в борьбе за трофей уступили американкам в парном поединке. В 2018-м Соболенко и компания проиграли в четвертьфинале немкам, после чего Дуброва на капитанском мостике сменила Татьяна Пучек. В матче со словачками белоруски сохранили прописку в элитном дивизионе.
В 2019-м наша команда с Викторией Азаренко в составе крупно обыграла Германию, после чего упустила возможность сыграть в финале турнира повторно в парной встрече полуфинального матча с Австралией.
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Победителя матчевой встречи плей-офф Мировой группы Кубка Федерации Нидерланды - Беларусь, которая проходит в Гааге на грунтовых кортах, команды выявляют в парном...
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