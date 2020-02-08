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Беларусь и Нидерланды доигрались до парного поединка в Кубке Федерации. Онлайн

08.02.2020 19:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Победителя матчевой встречи плей-офф Мировой группы Кубка Федерации Нидерланды — Беларусь, которая проходит в Гааге на грунтовых кортах, команды выявляют в парном поединке. SPORT.TUT.BY ведет онлайн-трансляцию матча.


Арина Соболенко (слева) и Александра Саснович во время парной встречи в финале Кубка Федерации 2017 года против команды США. Фото: Reuters

Напомним, что 7 февраля сборные Нидерландов и Беларуси обменялись победами в одиночных встречах, которые одержали лидеры команд: Кики Бертенс (8 WTA) одолела Александру Саснович, а Арина Соболенко (13 WTA) сломила сопротивление Аранчи Рус.

В первом поединке 2-го игрового дня Соболенко проиграла Кики Бертенс — 4:6, 4:6, а после победы Саснович над Рус решающее значение обрела парная встреча. На нее заявлены у Нидерландов Лесли Керхов и Деми Схюрс, у Беларуси — Лидия Морозова и Ольга Говорцова. Замены возможны.

Победителю матча достанется путевка в финальный турнир Кубка Федерации, который состоится 14−19 апреля в Будапеште. Участие в нем уже обеспечили страна-хозяйка — Венгрия, прошлогодние финалисты Кубка Федерации Франция и Австралия, а также Чехия. Оставшиеся восемь мест находятся в розыгрыше:

Счет в других противостояниях плей-офф Мировой группы
США — Латвия — 2:0
Румыния — Россия — 1:2
Бразилия — Германия — 0:3
Испания — Япония — 3:1		 Швейцария — Канада — 3:1
Бельгия — Казахстан — 3:1
Словакия — Великобритания — 2:0

Призовой фонд турнира составит 18 млн долларов: 12 млн пойдут на выплаты игрокам, еще 6 млн — национальным федерациям. Выше призовые только на турнирах Большого шлема и итоговом турнире WTA, так что организаторам Кубка Федерации удалось заинтересовать звезд тенниса.

Напомним, что в дебютном сезоне в Мировой группе Кубка Федерации, то есть в 2017 году, белорусские девушки под управлением капитана Эдуарда Дуброва дошли до финала, где в борьбе за трофей уступили американкам в парном поединке. В 2018-м Соболенко и компания проиграли в четвертьфинале немкам, после чего Дуброва на капитанском мостике сменила Татьяна Пучек. В матче со словачками белоруски сохранили прописку в элитном дивизионе.

В 2019-м наша команда с Викторией Азаренко в составе крупно обыграла Германию, после чего упустила возможность сыграть в финале турнира повторно в парной встрече полуфинального матча с Австралией.

 
 
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Победителя матчевой встречи плей-офф Мировой группы Кубка Федерации Нидерланды - Беларусь, которая проходит в Гааге на грунтовых кортах, команды выявляют в парном...
 
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