Охрипли? Готовим напиток, который поможет восстановить голос

Источник материала: СТВ

Рецепт полезного коктейля привели в программе «Плюс-минус» .

Вадим Парханович, шеф-повар:

Приготовим глинтвейн из вишнёвого сока.

Ингредиенты: вишнёвый сок, душистый перец, гвоздика, лимон, апельсин, имбирь, мёд.





Вадим Парханович:

Вишнёвый сок наливаем в сотейник. Добавляем душистый перец, гвоздику. Он помогает при потере голоса, осиплости и хрипоте. Добавляем корицу и тростниковый сахар. Следующим добавляем имбирь, добавляем апельсин и лимон. Лимон помогает при воспалении слизистой горла. Ставим глинтвейн на плиту и доводим до 70 градусов. В конце добавляем мёд и даём настояться нашему глинтвейну 2 часа.