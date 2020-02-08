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Охрипли? Готовим напиток, который поможет восстановить голос
Источник материала: СТВ
Рецепт полезного коктейля привели в программе
Вадим Парханович, шеф-повар:
Ингредиенты: вишнёвый сок, душистый перец, гвоздика, лимон, апельсин, имбирь, мёд.
Вадим Парханович:
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Рецепт полезного коктейля привели в программе «Плюс-минус». Вадим Парханович, шеф-повар:Приготовим глинтвейн из вишнёвого сока. Ингредиенты: вишнёвый сок,...
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