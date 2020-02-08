ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Охрипли? Готовим напиток, который поможет восстановить голос

08.02.2020 19:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Рецепт полезного коктейля привели в программе «Плюс-минус».

Вадим Парханович, шеф-повар:
Приготовим глинтвейн из вишнёвого сока.

Ингредиенты: вишнёвый сок, душистый перец, гвоздика, лимон, апельсин, имбирь, мёд.

Охрипли? Готовим напиток, который поможет восстановить голос

Вадим Парханович:
Вишнёвый сок наливаем в сотейник. Добавляем душистый перец, гвоздику. Он помогает при потере голоса, осиплости и хрипоте. Добавляем корицу и тростниковый сахар. Следующим добавляем имбирь, добавляем апельсин и лимон. Лимон помогает при воспалении слизистой горла. Ставим глинтвейн на плиту и доводим до 70 градусов. В конце добавляем мёд и даём настояться нашему глинтвейну 2 часа.

Охрипли? Готовим напиток, который поможет восстановить голос

Люди в материале: Вадим Парханович
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рецепт полезного коктейля привели в программе «Плюс-минус». Вадим Парханович, шеф-повар:Приготовим глинтвейн из вишнёвого сока. Ингредиенты: вишнёвый сок,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Нидерланды доигрались до парного поединка в Кубке Федерации. Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика