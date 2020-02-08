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Курсевич: «По условиям, комфортным для материнства и рождения детей, Беларусь занимает первое место в мире»
Источник материала: СТВ
Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального cобрания Республики Беларусь:
И вместе с тем это и проблемы и министерства труда и социальной защиты. И мы сейчас задумываемся о том, как же нам стимулировать рождение, в чём причины снижения нашей рождаемости и какие пути решения этой проблемы. Объяснять их можно по-разному. Это и снижение количества женщин репродуктивного возраста, это и то, что наши женщины откладывают рождение детей на потом, стремятся получить образование, иногда – не одно, а несколько высших образований, создать карьеру, получить достаточно высокооплачиваемую работу и только потом завести ребёнка. А это «потом» говорит о том, что уже не остаётся времени для рождения последующих – второго, третьего или других детей. Кроме того, были проведены статистические исследования, которые говорят о том, что в сельской местности, всё-таки, женщины больше рожают. А если взять сельское население, в целом, то это всего лишь 23%. Больше горожан – соответственно, тут тоже мы видим определённую проблему.
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Курсевич: «По условиям, комфортным для материнства и рождения детей, Беларусь занимает первое место в мире»
Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира». Рачков о том, как улучшить демографическую ситуацию: «Путь...
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