На территории ЕС ввели правило «первого въезда»

Источник материала: Вороновская газета





Жесткое правило «первого въезда» заработало на территории ЕС.

Пограничники получили право чаще аннулировать визы туристам, которые пренебрегают «обязательством» – пересечь первую границу со страной, выдавшей визу.

По словам туроператоров, в этом году случаи депортации уже были. Раньше на такие нарушения на границе закрывали глаза. Отныне правило придётся соблюдать неукоснительно.

Есть и хорошие новости: тем, кто за последние три года годовой шенген использовал без нарушений, сразу дадут двухлетний, а его обладатели смогут претендовать на отметку в паспорте сроком на 5 лет. Напомню, сейчас виза в Евросоюз для белорусов временно стоит 80 евро. С лета вступят в силу новые цены – шенген за 35 евро.