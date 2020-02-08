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Фотофакт: на МКАД произошла авария с участием 3-х машин

08.02.2020 18:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Информация о происшествии размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Авария произошла в районе 4-го км трассы. По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, автомобили Citroen и Volkswagen ехали по МКАД со стороны ул.Илимской в направлении ул.Ф.Скорины и столкнулись в крайней левой полосе. От удара Volkswagen отбросило в третью полосу, затем на ограждение. Citroen столкнулся с автомобилем Mitsubishi, который двигался во второй полосе.
Инспекторы ГАИ проводят расследование.

Пострадавших нет.
 
Теги: Минск
 
 
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Информация о происшествии размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
 
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