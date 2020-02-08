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9 февраля в Беларуси снова начнётся лёгкий плюс, на дорогах возможна гололедица
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ГАИ призывает водителей к повышенному вниманию на дорогах. Зима решила напомнить, что сейчас все-таки ее законное время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для некоторых автовладельцев этот день выдался не совсем удачным. Авария произошла на проспекте Машерова в Минске.
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ДТП с участием трех машин 8 февраля также произошло и на Минской кольцевой. К счастью, никто не пострадал.
Беларусь находится во власти фронтального раздела и по прогнозам синоптиков, нагрянувшие морозы буквально 9 февраля начнут ослабевать, переходя в легкий плюс. На дорогах возможна гололедица.
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Новости Беларуси. ГАИ призывает водителей к повышенному вниманию на дорогах. Зима решила напомнить, что сейчас все-таки ее законное время, сообщили в программе...
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