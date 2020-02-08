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9 февраля в Беларуси снова начнётся лёгкий плюс, на дорогах возможна гололедица

08.02.2020 18:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ГАИ призывает водителей к повышенному вниманию на дорогах. Зима решила напомнить, что сейчас все-таки ее законное время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 февраля в Беларуси снова начнётся лёгкий плюс, на дорогах возможна гололедица

Для некоторых автовладельцев этот день выдался не совсем удачным. Авария произошла на проспекте Машерова в Минске.

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ДТП с участием трех машин 8 февраля также произошло и на Минской кольцевой. К счастью, никто не пострадал.

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Беларусь находится во власти фронтального раздела и по прогнозам синоптиков, нагрянувшие морозы буквально 9 февраля начнут ослабевать, переходя в легкий плюс. На дорогах возможна гололедица.

9 февраля в Беларуси снова начнётся лёгкий плюс, на дорогах возможна гололедица

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. ГАИ призывает водителей к повышенному вниманию на дорогах. Зима решила напомнить, что сейчас все-таки ее законное время, сообщили в программе...
 
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