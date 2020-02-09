Источник материала: Soligorsk News



Первая Вице-мисс областного конкурса красоты "МИСС МИНЩИНЫ"- солигорчанка! Автор: Эдуард Кидяев.

Ещё в ноябре прошлого года на Минщине стартовала необычная акция «Красавицы Минщины — богатство страны!». Девушкам столичной области предоставилась возможность попытаться завоевать титул «Мисс Минщины».

В конкурсе приняло участие 764 красавиц. Это и учащиеся колледжей, и студентки, и медицинские работники, и педагоги, и работники культуры. Начальные этапы конкурса проводились в регионах. Очаровательные девушки покоряли не только внешными данными, но и своими талантами и хобби. И вот 24 января был подведены своеобразный итог. На сцене Дворца культуры имени Максима Горького города Борисова состоялся областной этап конкурса «Мисс Минщины».









Конкурсантки перед этим много репетировали, выбирали наряды, думали над своими образами и участвовали в фотосессиях. Каждая из отобранных в регионах 93 девушек была по-своему привлекательна и необыкновенна.





И вот само действо. Жюри внимательно следило за дефиле в коктейльных и вечерних платьях, купальных костюмах, за демонстраций коллекции изделий нашего солигорского ОАО «Купалинка» и за конкурсом импровизации. Кстати, в жюри были люди, которые как никто сведущи в вопросах красоты. Это и представители модельной индустрии, и известные артисты, и работники культуры, а также сферы моды и красоты. Выбрать самую красивую девушку, конечно же, даже им было нелегко!









Каждая из участниц могла бы оказаться и «Мисс Минщина», и «Первая и Вторая Вице-мисс Минщина», и «Мисс Фото». Но победу одержали лучшие из лучших, самые достойные. А ещё зрительским смс-голосованием была определена «Мисс Зрительских симпатий».





За титул самой красивой представительницы Минской области поборолись и 4 солигорчанки: Анна Скалабан (23 года), Алина Полищук (19 лет), Ангелина Лизун (19 лет) и Анна Фидосеенко (21 год).

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ». Фото — сайт Миноблисполкома.