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Первая Вице-мисс областного конкурса красоты «МИСС МИНЩИНЫ»- солигорчанка!

09.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


26 января 2020 21:10 12033

Первая Вице-мисс областного конкурса красоты "МИСС МИНЩИНЫ"- солигорчанка!

Автор: Эдуард Кидяев.

Ещё в ноябре прошлого года на Минщине стартовала необычная акция «Красавицы Минщины — богатство страны!». Девушкам столичной области предоставилась возможность попытаться завоевать титул «Мисс Минщины».

Первая Вице-мисс областного конкурса красоты «МИСС МИНЩИНЫ»- солигорчанка!

В конкурсе приняло участие 764 красавиц. Это и учащиеся колледжей, и студентки, и медицинские работники, и педагоги, и работники культуры. Начальные этапы конкурса проводились в регионах. Очаровательные девушки покоряли не только внешными данными, но и своими талантами и хобби. И вот 24 января был подведены своеобразный итог. На сцене Дворца культуры имени Максима Горького города Борисова состоялся областной этап конкурса «Мисс Минщины».

Первая Вице-мисс областного конкурса красоты «МИСС МИНЩИНЫ»- солигорчанка!
Первая Вице-мисс областного конкурса красоты «МИСС МИНЩИНЫ»- солигорчанка!

Конкурсантки перед этим много репетировали, выбирали наряды, думали над своими образами и участвовали в фотосессиях. Каждая из отобранных в регионах 93 девушек была по-своему привлекательна и необыкновенна.

Первая Вице-мисс областного конкурса красоты «МИСС МИНЩИНЫ»- солигорчанка!

И вот само действо. Жюри внимательно следило за дефиле в коктейльных и вечерних платьях, купальных костюмах, за демонстраций коллекции изделий нашего солигорского ОАО «Купалинка» и за конкурсом импровизации. Кстати, в жюри были люди, которые как никто сведущи в вопросах красоты. Это и представители модельной индустрии, и известные артисты, и работники культуры, а также сферы моды и красоты. Выбрать самую красивую девушку, конечно же, даже им было нелегко!

Первая Вице-мисс областного конкурса красоты «МИСС МИНЩИНЫ»- солигорчанка!
Первая Вице-мисс областного конкурса красоты «МИСС МИНЩИНЫ»- солигорчанка!

Каждая из участниц могла бы оказаться и «Мисс Минщина», и «Первая и Вторая Вице-мисс Минщина», и «Мисс Фото». Но победу одержали лучшие из лучших, самые достойные. А ещё зрительским смс-голосованием была определена «Мисс Зрительских симпатий».

Первая Вице-мисс областного конкурса красоты «МИСС МИНЩИНЫ»- солигорчанка!

За титул самой красивой представительницы Минской области поборолись и 4 солигорчанки: Анна Скалабан (23 года), Алина Полищук (19 лет), Ангелина Лизун (19 лет) и Анна Фидосеенко (21 год).

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ». Фото — сайт Миноблисполкома.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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26 января 2020 21:10 12033 Первая Вице-мисс областного конкурса красоты "МИСС...
 
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