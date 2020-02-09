Представители смотровых комиссий обсудили вопросы пожарной безопасности

Источник материала: Асiповiцкi край

Очередное заседание районной комиссии для выработки мер и координации работы по предупреждению гибели людей от пожаров на территории Осиповичского района прошло сегодня в райисполкоме. Представители райотдела по чрезвычайным ситуациям, органов власти, райотдела внутренних дел, социальных и других заинтересованных служб обсудили вопросы работы отдельных территориальных смотровых комиссий. Кроме того, на собрании оценили состояние конкретных домовладений граждан и печей в них, а также способы решения проблем с обогревателями.





































Фото автора и из архива РОЧС.