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Представители смотровых комиссий обсудили вопросы пожарной безопасности

09.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Очередное заседание районной комиссии для выработки мер и координации работы по предупреждению гибели людей от пожаров на территории Осиповичского района прошло сегодня в райисполкоме. Представители райотдела по чрезвычайным ситуациям, органов власти, райотдела внутренних дел, социальных и других заинтересованных служб обсудили вопросы работы отдельных территориальных смотровых комиссий. Кроме того, на собрании оценили состояние конкретных домовладений граждан и печей в них, а также способы решения проблем с обогревателями.

Представители смотровых комиссий обсудили вопросы пожарной безопасности
Представители смотровых комиссий обсудили вопросы пожарной безопасности
Представители смотровых комиссий обсудили вопросы пожарной безопасности
Представители смотровых комиссий обсудили вопросы пожарной безопасности
Представители смотровых комиссий обсудили вопросы пожарной безопасности
Представители смотровых комиссий обсудили вопросы пожарной безопасности
Представители смотровых комиссий обсудили вопросы пожарной безопасности
Представители смотровых комиссий обсудили вопросы пожарной безопасности
Представители смотровых комиссий обсудили вопросы пожарной безопасности

Фото автора и из архива РОЧС.

 
 
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Очередное заседание районной комиссии для выработки мер и координации работы по предупреждению гибели людей от пожаров на территории Осиповичского района...
 
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