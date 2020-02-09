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Представители смотровых комиссий обсудили вопросы пожарной безопасности
09.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Очередное заседание районной комиссии для выработки мер и координации работы по предупреждению гибели людей от пожаров на территории Осиповичского района прошло сегодня в райисполкоме. Представители райотдела по чрезвычайным ситуациям, органов власти, райотдела внутренних дел, социальных и других заинтересованных служб обсудили вопросы работы отдельных территориальных смотровых комиссий. Кроме того, на собрании оценили состояние конкретных домовладений граждан и печей в них, а также способы решения проблем с обогревателями.
Фото автора и из архива РОЧС.
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Очередное заседание районной комиссии для выработки мер и координации работы по предупреждению гибели людей от пожаров на территории Осиповичского района...
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