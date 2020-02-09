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Восемь лучших педагогов Пинского района боролись за победу в финале районного этапа конкурса «Учитель года»

09.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Восемь лучших педагогов Пинского района боролись за победу в финале районного этапа конкурса «Учитель года»
За победу в финале районного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь» боролись восемь лучших педагогов нашего района.

Главной целью конкурса является выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта, повышение профессиональной компетентности учителей. Проводится соревнование один раз в три года.

Восемь лучших педагогов Пинского района боролись за победу в финале районного этапа конкурса «Учитель года»

Всего на Пинщине в конкурсе «Учитель года-2020» приняли участие 33 педагога из 26 учреждений образования. Все они провели открытые уроки и занятия, презентовали материалы о системе педагогической деятельности. В итоге были определены восемь финалистов.

Яркий финал состоялся в Пинковичской СШ. Открыл мероприятие заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский. Он приветствовал собравшихся в зале и напутствовал восьмерку конкурсантов. Это Юлия Анатольевна Савицкая (воспитатель дошкольного образования 1 квалификационной категории, Пинковичский ясли-сад), Руслан Николаевич Голиков (учитель физической культуры и здоровья высшей квалификационной категории, Кошевичская СШ), Дмитрий Николаевич Козак (учитель географии первой квалификационной категории, Жидченская СШ), Елена Владимировна Чалей (учитель английского языка первой квалификационной категории, Ставокская СШ), Николай Константинович Пригодич (учитель биологии и химии высшей квалификационной категории, Молотковичская СШ), Ирина Викторовна Ларионова (учитель начальных классов второй квалификационной категории, Пинковичская СШ), Людмила Николаевна Прокопчик (учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории, Городищенская СШ) и Светлана Ивановна Кондерешко (учитель математики высшей квалификационной категории, Пинковичская СШ).

Восемь лучших педагогов Пинского района боролись за победу в финале районного этапа конкурса «Учитель года»
До завершающего мероприятия финалисты уже прошли два испытания из четырех – провели уроки в незнакомом классе, прошли психолого-педагогическое исследование. Впереди их ждали выступления на сцене. Сначала им предстояло за десять минут оригинально и содержательно продемонстрировать свой профессионализм, затем нужно было презентовать свою систему педагогической деятельности. Отлично справившись с заданиями, участники поставили жюри в очень затруднительное положение. Но конкурс есть конкурс, и его итоги были подведены.

Так, дипломами участников и победителей в своих номинациях были награждены все восемь финалистов.

До разрешения главной интриги был вручен специальный приз – победителю в специальной номинации «За личный вклад в повышение престижа педагогического труда».

– Участие в областном и других этапах конкурса – это, конечно, важно, но самое главное – заявить о себе там, где ты работаешь, – сказала, предваряя вручение приза, Алла Приловская, председатель районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки. – Вы не побоялись, вы заявили, у вас все получилось. Вы – молодцы. Номинация, которую я хочу вручить, очень важная. Ведь сегодня вопрос повышения престижа профессии педагога, как никогда, актуален.

Восемь лучших педагогов Пинского района боролись за победу в финале районного этапа конкурса «Учитель года»
В итоге победителем и обладателем спецприза стал учитель физкультуры и здоровья Руслан Николаевич Голиков. Зал поддержал такое решение жюри овациями.

Виктор Гаврилович, начальник отдела по образованию райисполкома, подводя итоги, также поблагодарил участников за созданную атмосферу праздника и любовь к профессии. Он же вручил дипломы и подарки финалистам, которые, соответственно, заняли третье и второе места. Это Ирина Викторовна Ларионова и Юлия Анатольевна Савицкая.

Восемь лучших педагогов Пинского района боролись за победу в финале районного этапа конкурса «Учитель года»

Лучшей из лучших стала Светлана Ивановна Кондерешко, учитель математики Пинковичской СШ.

К поздравлению и вручению диплома и приза победителю районного конкурса присоединился председатель районной организации РОО «Белая Русь» Григорий Пригодич. Лучшей из лучших стала Светлана Ивановна Кондерешко, учитель математики Пинковичской СШ – во всех отношениях блестящий педагог.

Завершилось мероприятие исполнением гимна районного конкурса «Учитель года».

Екатерина Абрамчук
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