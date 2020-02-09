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Анатолий Маркевич выслушал пинчан и постарался разобраться с каждым вопросом

09.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Анатолий Маркевич выслушал пинчан и постарался разобраться с каждым вопросом
Помочь людям решить их проблемы. Такова цель плановых выездных приемов граждан в регионах представителями Администрации Президента Беларуси. 6 февраля в Пинском горисполкоме помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области А.М. Маркевич провел прямую телефонную линию и прием граждан.

На прямую телефонную линию позвонило более 10 человек. Одним из самых актуальных стал вопрос о безбарьерной среде.

– Это очень важное направление в нашей совместной работе, – отметил А.М. Маркевич. – Люди с ограниченными возможностями не должны быть ущемлены в своих потребностях, а наравне со здоровыми людьми иметь возможность выйти на улицу, пообщаться, а не только находиться в своем доме. Конечно же, составлены четкие планы, которыми руководствуются местные органы власти. Но, судя по поступившим звонкам, выяснилось, что отдельные позиции обсуждались и ранее, на протяжении ряда лет. И, к сожалению, до сегодняшнего дня они не нашли своего разрешения. Поэтому мы конкретизируем сроки по исполнению всех поручений, которые были даны. Уверен, что в течение первого полугодия 2020 года все поступившие вопросы по безбарьерной среде будут решены.

На личный прием к А.М. Маркевичу записалось более 20 человек, жителей Пинска и района, а также Лунинца и Бреста. В основном, вопросы касались архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пенсионного обеспечения.

К примеру, жительница Пинска, инвалид по слуху, обратилась с вопросом, почему нельзя использовать семейный капитал на отделку квартиры. Ответ был однозначным: это не предусмотрено законодательством страны. Более того, это нерационально, нужно думать о будущем детей, чтобы использовать семейный капитал для их нужд. Однако А.М. Маркевич заверил, что совместно с соответствующими службами горисполкома возможно решение вопроса о трудоустройстве молодой мамы на более высокооплачиваемую работу, чтобы семья смогла сделать в квартире ремонт.

Финансовые проблемы по оплате кредита за квартиру и коммунальные услуги возникли у матери восьмерых детей, жительницы Пинска, в связи с чем она просила обменять квартиру на дом в деревне. Однако, как пояснил А.М. Маркевич, сделать это невозможно, поскольку кредит за квартиру не погашен полностью. Женщине также предложили помочь найти ей работу с более высоким доходом, чтобы она смогла оплачивать все имеющиеся задолженности.

С просьбой установки шлагбаума при въезде во двор дома 23а по ул. Коржа обратилась жительница этого дома. Аргументировалось это тем, что двор постоянно заставлен автомобилями, причем посторонних людей, зачастую у «скорой» нет возможности подъехать к дому. Руководству ОГАИ Пинского ГОВД было дано поручение навести порядок в этом дворе в кратчайшие сроки.

На вопрос, почему граждан волнуют преимущественно вопросы жилищно-коммунальной тематики, А.М. Маркевич ответил, что их решение влечет, прежде всего, достаточно серьезные финансовые затраты, но прикрываться отсутствием финансирования не стоит. Иной раз нужно просто более внимательно подойти к возникшим вопросам, чтобы найти оптимальное их решение.

– Что касается вопроса обеспечения жильем, в том числе и многодетных семей, в стране проведена колоссальная работа для того, чтобы выделить все категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Да, есть вопросы, которые требуют детального обсуждения. Мы постараемся разобраться в каждой отдельной ситуации, и, думаю, решение будет найдено, – отметил А.М. Маркевич.

Также А.М. Маркевич подчеркнул, что форма проведения прямых телефонных линий и приема граждан очень полезна для местных органов власти, в целом для всех структур – это  помогает увидеть те проблемы, которые интересуют людей, и найти пути их решения.

Инна Урбанович
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Теги: Брест
 
 
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