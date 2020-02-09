Министр образования Игорь Карпенко встретился в Пинске с молодёжью

Источник материала: Полесская правда



Министр образования Игорь Карпенко и председатель постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович пообщались в Пинске с молодежью. Как определяется количество бюджетных мест в вузах? Нужны ли нашему образованию реформы? Как вы относитесь к критике? Что нужно для достижения успеха? На эти и другие вопросы ребят ответили высокие гости.

Встреча в форме открытого диалога проходила на одной из площадок республиканского форума #Беларусь.Молодежь.Инициатива. Форум стартовал в рамках программы основных мероприятий республиканского праздника «Молодежная столица Республики Беларусь-2020» в Пинске. На мероприятии в качестве почетных гостей также присутствовали начальник главного управления образования Брестского облисполкома Юрий Просмыцкий и председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец.



На встречу с министром и сенатором в Пинский городской Дом культуры были приглашены члены молодежных парламентов, Пинского городского детского парламента, молодежные послы Целей устойчивого развития. Напомним, что на несколько дней в молодежную столицу Пинск со всей страны съехались более пятисот ребят из числа активистов белорусской молодежи.



Во вступительном слове Игорь Карпенко и Виктор Лискович рассказали о перспективе детского и молодежного парламентаризма в Беларуси. В частности, сегодня соответствующие структуры созданы по всей стране. Третий год работает координационный совет – промежуточное звено в рамках подготовительной работы по созданию молодежной палаты при Национальном собрании Республики Беларусь. Новый состав парламента продолжает начинание предшественников, и уже все готово для создания молодежной палаты. Ребятам, делегатам палаты, будет предложено участвовать в деятельности рабочих групп по обсуждениям законопроектов, в сессиях взрослого парламента, они будут отстаивать молодежные интересы в законотворческой деятельности, будут привлекаться для мониторинга практики применения того или иного закона, раскрыть свой потенциал они смогут и по многим другим направления.

– Процесс социализации молодежи невозможен без участия самой молодежи, – подчеркнул министр образования Игорь Карпенко. – Все должны быть активными участниками этого процесса, где у взрослых свои задачи, у молодежи и детей – свои. И здесь должно быть тесное взаимодействие, а также очень важна обратная связь. В том числе для выстраивания стратегии развития молодежной политики и государства в целом. Суть не в том, сколько человек будет в этой палате. Главное то, как она будет осуществляться взаимодействие. Пожелания, позиции и подходы молодежи готовы выслушать старшие. Наша задача – создать условия, чтобы вы могли раскрыть свой потенциал в различных направлениях жизнедеятельности. Чтобы вы подготовились к выходу в самостоятельную жизнь. Чтобы вы имели равный доступ к качественному образованию. А образование заключается не только в изучении предметов, а включает в себя процесс воспитания, формирования мировоззрения молодого человека, процесс социализации. И государству небезразлично, каким будет поколение, которое придет за нами.

С отчетами о своей деятельности познакомили председатель Пинского городского детского парламента Александра Коваль и представитель Новополоцкого парламента детей и учащейся молодежи, председатель республиканского координационного совета молодежных парламентов Артем Руммо. Затем желающие смогли задать вопросы в формате открытого диалога.



Вашему вниманию – ответы на некоторые из них министра образования Беларуси Игоря Карпенко.

– Как вы воспринимаете критику в свой адрес?

– Очень спокойно отношусь. Критика бывает объективная, а бывает предвзятая. Простой пример: я дал интервью относительно поездки в Женеву. И сказал, что один из вопросов, который задали нам, звучал так: «Когда мы создадим институт уполномоченного по правам ребенка?». Я ответил, что у нас, в принципе, этот институт существует. Существует в виде национальной комиссии по правам ребенка, которую возглавляет вице-премьер правительства. У нас есть приемная этой комиссии, которая находится в центре творчества детей и молодежи и работает ежедневно. Есть общественные приемные во всех регионах. Система выстроена. И если в Европе этот институт появился в середине 70-х годов, то у нас уже с 1917 года вопросами детства занимались специальные комиссии – комиссии по делам несовершеннолетних. Но мои слова были истолкованы так, что будто бы министр заявил, что нам не нужен институт уполномоченного по правам ребенка. Как я могу реагировать на такую критику? Я ее просто пропускаю. Это определенный политический пиар, ни больше, ни меньше. Есть критика в связи с тем, что люди что-то недопонимают. Тогда нужно объяснить. Вообще же у каждого человека со временем формируется круг людей, круг экспертов, мнением которых он дорожит, ко мнению которых он прислушивается. А на что-то нужно не обращать внимания и продолжать делать свое дело.



– Будущих абитуриентов интересует, как определяется количество бюджетных мест в вузах?

– Это процесс достаточно сложный. В перспективе нас ожидает то, что Министерство экономики будет прогнозировать потребность в тех или иных кадрах, Министерство труда и социальной защиты будет прогнозировать человеческие ресурсы, исходя из демографической ситуации и ряда других вопросов (рынка труда, миграционных процессов и т.д.). И они должны будут выступать основным заказчиком кадров вместе с отраслевыми министерствами, ведомствами и организациями. Министерство образования здесь выступает в роли подрядчика, который организовывает подготовку таких кадров. Глобально мы придем к тому, что министерства и ведомства совместно с заказчиками кадров должны будут сформировать так называемый профессиональный стандарт набора специалистов, которые должны работать на предприятии с учетом модернизации, технического развития этого предприятия, перспектив в плане выпускаемой продукции и так далее. На основании этого профессионального стандарта наши учреждения образования будут формировать образовательный стандарт и учебный план с соответствующей программой. То, что заказчики будут влиять на состав программ и учебных планов, на их содержание, в том числе и на содержание практики, это тоже очевидно. Что касается цифр приема, сегодня пока работает автоматизированная схема заказа кадров. Любой заказчик кадров, к примеру, предприятие, может заявить о своей потребности в тех или иных специалистах в цифрах, по годам и так далее. Затем электронным методом, методом экономического анализа, методом анализа социально-трудовых отношений и методом анализа Министерством образования формируется прием, исходя из количества учреждений образования. Так что могу сказать, что сейчас существенно цифры приема по бюджету уменьшаться не будут, будут лишь перестановки этих цифр по специальностям и специализациям, которые более необходимы в данный момент. Также могу сразу сказать, что у нас по-прежнему нет большой потребности в юристах и экономистах. Мы нуждаемся больше в кадрах по техническим, технологическим специальностям. Нужны специалисты в биотехнологических областях, возрастает потребность в специалистах, которые работают на стыке нескольких отраслей экономики, к примеру, биотехнологии и IT, медицины и IT, медицины и инженерии. После необходимых согласований 1 апреля цифры приема обнародуют для всех учреждений образования, включая и бюджетные, и платные места.



– Меня и педагогов моей гимназии волнует вопрос: почему так часто меняется учебная программа?

– Учителя, которые задают такой вопрос, лукавят. Дело в том, что меняющаяся программа не касается тех, кто уже учится по старой. Мы перейдем на новую образовательную программу только в 2021/2022 учебному году. А вот то, что содержание образования меняется во время учебного процесса, так это естественно. Мне жаль педагогов, которые не понимают сути образовательных процессов, что сегодня происходят. Давайте порассуждаем: я закончил вуз в 1989 году. В то время диплома, полученного в педагогическом вузе, хватило бы, как минимум, на лет 30-40 вперед. Сегодня, закончив педвуз, уже этого диплома может не хватить даже на пять лет вперед. Потому что знания стали развиваться очень быстро, интенсивно за счет развития информационных технологий. Еще пример: когда я изучал «Повесть временных лет», у нас на курсе была одна-единственная книжка на кафедре, на всех. За ней стояли в очереди 75 человек. В Национальную библиотеку, тогда «ленинку», записывали только с третьего курса. И это была не та библиотека, что сейчас, когда в течение пятнадцати минут к тебе по телелифту спускается книга. Более того, сегодня в интернет-доступе многих библиотек мира оцифрованные архивы. В этих условиях меняется образовательная парадигма: учитель, наставник перестает быть единственным источником информации. И если мы не будем заниматься содержанием образования, корректировать свои программы, даже в процессе обучения, если не будем менять учебники, учебные пособия, если не будем использовать ту информацию, которая еще не успела попасть в учебники, мы просто-напросто отстанем. Это надо понимать.



– Как вы оцениваете сегодняшнее качество образования и ждут ли нас реформы образования по опыту и моделям обучения в других странах?

– Никаких реформ в нашем образовании не будет. Потому что реформа предполагает коренную ломку. Я считаю, что у нас устоявшаяся система. А вот совершенствование нужно проводить, потому что любая система должна развиваться, двигаться вперед. Для этого необходимы определенные действия, к примеру, в отношении содержания образования, о чем говорилось выше. Повторюсь, мы должны идти в ногу со временем. Впервые в этом году Беларусь участвовала в международных исследования качества образования PISO и показала результат чуть выше среднего. Это неплохой результат для страны, которая впервые участвует в таком глобальном исследовании. Благодаря этому мы можем сравнивать свои результаты в разрезе школ, гимназий, сельских, городских школ и так далее с мировым уровнем. Это неплохо, это дает информацию к рассуждениям, что нам нужно усовершенствовать, что скорректировать. Важно, чтобы эти процессы выстраивались с учетом быстро меняющегося информационного общества. Так же быстро должен совершенствоваться и преподаватель, постоянно учиться и работать над собой. И я не понимаю тех, кто говорит сегодня, что не нужны те или иные учебники, что зря тратятся на них деньги, что у преподавателя есть свои наработки, и они всех спасут. Время диктует другие подходы. Поэтому содержанием образования мы будем заниматься, как и совершенствованием подготовки кадров. Продолжим укреплять материально-техническую базу учреждений образования. Совершенствоваться нужно и учителю, и методисту, и системе, и учащемуся. Все должны быть готовы к тому, что этот процесс будет идти ускоренно.

Людмила РЕБКОВЕЦ

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