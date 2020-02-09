В Южной Корее мать встретилась с погибшей дочерью при помощи VR

Источник материала: KYKY

Радиовещательная корпорация Munhwa выпустила специальный документальный фильм под названием «Я встретила тебя», по трогательности которому, откровенно говоря, в 2020 году сложно найти равных. Он целиком посвящен Чан Цзи-сен – женщине из Южной Кореи, чья дочь Найон в 2016 году умерла от редкой неизлечимой болезни в возрасте восьми лет. Команда проекта, включая инженеров и разработчиков, задумала провести встречу матери и ее дочери в виртуальном мире, при помощи технологии VR. И у них получилось.

Процесс создания «Я встретила тебя» длился восемь месяцев: съемочная группа поэтапно воссоздавала лицо, тело и голос Найон, а также «парк из воспоминаний» – место, где девочка вместе с матерью действительно проводила время при жизни. Прототипом – цифровым двойником Найон стал ребенок-актер: чтобы записать его движения, использовалась технология захвата. А для полного погружения в сцену Чан Цзи-сен надела гарнитуру и тактильные перчатки – так она смогла чувствовать прикосновения дочери.

В итоге через страх Чан Цзи-сен смогла поговорить с Найон, взять ее за руку, отметить ее день рождения со свечами, заженными на торте. За прямой трансляцией наблюдали остальные члены семьи – отец, брат и сестра девочки. Кроме них, за происходящим в кадре в течение суток следили около двухсот тысяч человек. По заверешнию эксперимента женщина сделала пост в своем блоге: «Теперь, три года спустя, я думаю, что должна была любить ее [свою дочь] больше, чем скучать по ней и чувствовать себя подавленно. Так я могла бы держаться более уверенно, встретив ее позже».