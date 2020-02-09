ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Южной Корее мать встретилась с погибшей дочерью при помощи VR

09.02.2020 11:44 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Радиовещательная корпорация Munhwa выпустила специальный документальный фильм под названием «Я встретила тебя», по трогательности которому, откровенно говоря, в 2020 году сложно найти равных. Он целиком посвящен Чан Цзи-сен – женщине из Южной Кореи, чья дочь Найон в 2016 году умерла от редкой неизлечимой болезни в возрасте восьми лет. Команда проекта, включая инженеров и разработчиков, задумала провести встречу матери и ее дочери в виртуальном мире, при помощи технологии VR. И у них получилось.

Процесс создания «Я встретила тебя» длился восемь месяцев: съемочная группа поэтапно воссоздавала лицо, тело и голос Найон, а также «парк из воспоминаний» – место, где девочка вместе с матерью действительно проводила время при жизни. Прототипом – цифровым двойником Найон стал ребенок-актер: чтобы записать его движения, использовалась технология захвата. А для полного погружения в сцену Чан Цзи-сен надела гарнитуру и тактильные перчатки – так она смогла чувствовать прикосновения дочери.

В итоге через страх Чан Цзи-сен смогла поговорить с Найон, взять ее за руку, отметить ее день рождения со свечами, заженными на торте. За прямой трансляцией наблюдали остальные члены семьи – отец, брат и сестра девочки. Кроме них, за происходящим в кадре в течение суток следили около двухсот тысяч человек. По заверешнию эксперимента женщина сделала пост в своем блоге: «Теперь, три года спустя, я думаю, что должна была любить ее [свою дочь] больше, чем скучать по ней и чувствовать себя подавленно. Так я могла бы держаться более уверенно, встретив ее позже».

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Радиовещательная корпорация Munhwa выпустила специальный документальный фильм под названием «Я встретила тебя», по трогательности которому, откровенно говоря, в 2020...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские юноши выиграли международный хоккейный турнир в Швейцарии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика