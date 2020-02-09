Кардиохирурги за два дня сделали четыре сложнейшие операции детям

reform.by Детей оперировали беларусские кардиохрируги при участии одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира, профессора Афксендиоса Калангоса, пишет





«На сегодняшний момент это достаточно редкая операция для нашей страны. Именно по-этому мы пригласили профессора для обучения наших сотрудников», — прокомментировал директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.





По его словам, случаи патологий, требующих проведения операции Росса, стали встречаться в Беларуси несколько раз в год.



