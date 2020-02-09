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Кардиохирурги за два дня сделали четыре сложнейшие операции детям

09.02.2020 11:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В РНПЦ детской хирургии 7 и 8 февраля проведены четыре уникальные операции. Как сообщает пресс-служба Минздрава в центр были приглашены дети со сложными патологиями. Им успешно проведены операции Росса.

Детей оперировали беларусские кардиохрируги при участии одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира, профессора Афксендиоса Калангоса, пишет reform.by

«На сегодняшний момент это достаточно редкая операция для нашей страны. Именно по-этому мы пригласили профессора для обучения наших сотрудников», — прокомментировал директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.

По его словам, случаи патологий, требующих проведения операции Росса, стали встречаться в Беларуси несколько раз в год.

Операция состоит из нескольких частей. Детское сердце останавливается почти на 2 часа. В операции принимает участие команда из 15 специалистов. Сегодня будет проведена еще одна подобная операция. Ее сделают малышу из Витебска.
 
Теги: Витебск
 
 
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В РНПЦ детской хирургии 7 и 8 февраля проведены четыре уникальные операции. Как сообщает пресс-служба Минздрава в центр были приглашены дети со сложными...
 
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