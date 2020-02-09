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Кардиохирурги за два дня сделали четыре сложнейшие операции детям
Источник материала: Партизан
В РНПЦ детской хирургии 7 и 8 февраля проведены четыре уникальные операции. Как
Детей оперировали беларусские кардиохрируги при участии одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира, профессора Афксендиоса Калангоса, пишет
«На сегодняшний момент это достаточно редкая операция для нашей страны. Именно по-этому мы пригласили профессора для обучения наших сотрудников», — прокомментировал директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.
По его словам, случаи патологий, требующих проведения операции Росса, стали встречаться в Беларуси несколько раз в год.
Операция состоит из нескольких частей. Детское сердце останавливается почти на 2 часа. В операции принимает участие команда из 15 специалистов. Сегодня будет проведена еще одна подобная операция. Ее сделают малышу из Витебска.
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В РНПЦ детской хирургии 7 и 8 февраля проведены четыре уникальные операции. Как сообщает пресс-служба Минздрава в центр были приглашены дети со сложными...
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