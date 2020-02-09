МинЖКХ обещает сократить сроки отключения горячей воды летом

Источник материала: Виртуальный Брест

Существенно сократить период летнего отключения горячей воды в Беларуси позволит переход на предварительно-изолированные трубы. Об этом говорится в ответе первого замминистра ЖКХ Беларуси Геннадия Трубило на петицию на портале "Удобный город".





Минэнерго уже подготовило изменения в правила подготовки к отопительному сезону, которые предусматривают сокращение сроков отключения горячей воды на проведение профилактических и ремонтных работ, сообщает чиновник.

В подтверждение своих слов Геннадий Трубило информирует, что уже сейчас в небольших городах, например в Слониме, горячую воду отключают всего на 3-4 дня, а по Минску средний срок отключения в прошлом году составил 12 дней.



