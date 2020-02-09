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Конкурс для тех, кто давно не брился: в Минске выясняли, чья растительность на лице красивее

09.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Усатые и бородатые. Необычный конкурс в Минске собрал участников из 12 стран. Выясняли, чья растительность на лице красивее. Мужчин, которые давно не брились, оценила и корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Максим Попов – бородач титулованный – чемпион России. Говорит: тут главное терпение. Свою бороду он отращивал пять лет. «Порывается у меня рука к станку бритвенному. Но держусь пока», – поделился он.
И как ее сбреешь? Участники в один голос твердят: для них это не просто борода.
«Я начал отращивать давно. Может, лет шесть назад. И я люблю ее. Теперь это часть меня. Это моя жена!», – рассказал участник из Бразилии Ливью. «Моя гордость. Моя честь. Согласен!», – соглашается участник из Японии.

Ради этой своей гордости брутальные мужчины готовы по полчаса крутиться у зеркала, поэтому и глаза на конкурсе слепит от блеска бород! «Нужно выпрямить. Нужно намазать маслом, чтобы защитить бороду, волос защитить нужно. Уложить усы. Порядка 20-25 минут», – рассказал россиянин Александр Кустов.

На бородатый конкурс красоты съехались участники из 12-ти стран: от США до Японии. Более восьмидесяти человек состязались в номинациях «Естественная борода», «Естественные усы», «Борода Верди», «Гарибальди», «Тандем бороды и усов» и в других. Жюри пришлось нелегко: оценивали длину, чистоту выбритых линий и, конечно, креативность. «У всех бороды красивые, аккуратные. И реально глаза разбегаются. И мы не понимаем, кому поставить десяточку», – отметил судья конкурса Альберт Буравлев.

Однако соревновательный дух отошел здесь на второй план. Скорее это похоже на большую вечеринку. Смысл не просто бороду показать и на другие посмотреть, а собрать в одном месте братьев со всего света. Именно так они себя называют.
«Именно братом. Не другом, не приятелем, а братом. Мы не любим сравнения с клубом по интересам», – признался организатор Ян Карасев.

Этот конкурс для Минска первый. Но не последний, надеются участники. Ведь за год они смогут еще больше отрастить свои бороды.



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Теги: Минск
 
 
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Конкурс собрал более 80 участников из 12 стран: от США до Японии. Жюри оценивало длину, чистоту выбритых линий и креативность.
 
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