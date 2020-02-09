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Конкурс для тех, кто давно не брился: в Минске выясняли, чья растительность на лице красивее
09.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Усатые и бородатые. Необычный конкурс в Минске собрал участников из 12 стран. Выясняли, чья растительность на лице красивее. Мужчин, которые давно не брились, оценила и корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Ради этой своей гордости брутальные мужчины готовы по полчаса крутиться у зеркала, поэтому и глаза на конкурсе слепит от блеска бород! «Нужно выпрямить. Нужно намазать маслом, чтобы защитить бороду, волос защитить нужно. Уложить усы. Порядка 20-25 минут», – рассказал россиянин Александр Кустов.
На бородатый конкурс красоты съехались участники из 12-ти стран: от США до Японии. Более восьмидесяти человек состязались в номинациях «Естественная борода», «Естественные усы», «Борода Верди», «Гарибальди», «Тандем бороды и усов» и в других. Жюри пришлось нелегко: оценивали длину, чистоту выбритых линий и, конечно, креативность. «У всех бороды красивые, аккуратные. И реально глаза разбегаются. И мы не понимаем, кому поставить десяточку», – отметил судья конкурса Альберт Буравлев.
Однако соревновательный дух отошел здесь на второй план. Скорее это похоже на большую вечеринку. Смысл не просто бороду показать и на другие посмотреть, а собрать в одном месте братьев со всего света. Именно так они себя называют.
Этот конкурс для Минска первый. Но не последний, надеются участники. Ведь за год они смогут еще больше отрастить свои бороды.
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Конкурс собрал более 80 участников из 12 стран: от США до Японии. Жюри оценивало длину, чистоту выбритых линий и креативность.
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