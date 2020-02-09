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Коронавирус ударит по производителям минеральных удобрений

09.02.2020 13:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Распространение коронавируса 2019-nCoV в Китае может привести к проблемам и для производителей минеральных удобрений, и для их потребителей, прогнозирует Fertilizer Daily.

Как известно, Китай — один из крупнейших производителей азотных и фосфорных удобрений в мире, в то же время он сильно зависим от импорта калийных. Вспышка коронавируса в стране уже привела к приостановке логистических потоков в пострадавших районах и негативно повлияла на работу находящихся в них предприятий по выпуску азотных и фосфорных удобрений, пишет officelife.media.

Одновременно аналитики прогнозируют падение заказов на калийные удобрения со стороны китайских аграриев.

В результате цены на азотные и фосфорные удобрения вследствие уменьшения их экспорта из КНР могут повыситься, тогда как на калийные из-за вероятных сложностей с их импортом — снизиться.
 
 
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Распространение коронавируса 2019-nCoV в Китае может привести к проблемам и для производителей минеральных удобрений, и для их потребителей, прогнозирует Fertilizer Daily.
 
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