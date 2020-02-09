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Станислав Шушкевич: Лукашенко заглотил наживку России

09.02.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый глава независимой Беларуси в беседе с НСН прокомментировал отношения Лукашенко с Кремлем в свете последних событий и их влияние на экономику Беларуси

— Если Беларусь поднатужится, она выйдет из этого трудного положения. В это положение ее загнал Лукашенко. Нужно платить за нефть столько, сколько она стоит, а не смешивать политические вопросы и экономические. Беларусь благодаря Лукашенко заглотила наживку, она сейчас очень много должна России.

С таким правителем, который заботится только о сохранении своей власти и "лыка не вяжет" в экономике, в политологии и считает, что ручное управление может привести к положительным результатам, выходить из создавшейся в Беларуси ситуации трудно. Если бы власть у нас была избрана – здесь виноват Кремль, что у нас неизбранная власть, потому что он признает фальсифицированные "выборы", тем самым закабаляет Беларусь.

У нас одна беда – это наш правитель. Он знает только один способ управления "я начальник, ты дурак". То есть он дает команды и требует их выполнения. Он не понимает что такое развитие экономики.
 
 
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Первый глава независимой Беларуси в беседе с НСН прокомментировал отношения Лукашенко с Кремлем в свете последних событий и их влияние на экономику Беларуси
 
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