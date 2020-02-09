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Сможете узнать композитора Игоря Матвиенко с шевелюрой? Редкие фото
Источник материала: СТВ
Новости России. 6 февраля популярный российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко отметил своё 60-летие.
Игорь Игоревич основал группы «Любэ» и «Иванушки International», был продюсером и руководителем музыкального проекта «Фабрика Звёзд-1», продюсировал церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи.
Матвиенко является автором песен групп «Корни» и «Фабрика», а также сотрудничает или сотрудничал со многими знаменитыми артистами, в числе которых Михаил Гребенщиков, Сати Казанова и Михаил Боярский.
Многие звёзды отмечают скромность Игоря Игоревича и выделяют в нём отличительную черту – постоянство. Подопечные композитора и продюсера до сих пор продолжают сотрудничать с ним и радовать публику. Например, группа «Любэ», у которой стаж уже свыше 30 лет, а также группа «Иванушки International», выступающая около 25 лет.
За это время подопечные Матвиенко так сблизились с ним, что считают себя одной творческой семьёй. И, как в любой семье, у них есть много забавных историй. Как-то раз Андрей Григорьев-Апполонов рассказывал о своём знакомстве с Игорем Игоревичем.
«Ко мне подходит неизвестный мне абсолютно человек, волосатый, патлатый, с такой же длиной волос, как и у меня, только седой. Он мне говорит: меня зовут Игорь, а вы поёте? Я: понятия не имею. Он: Может, поедем, попробуем, послушаем? Ну, и мы поехали к Игорю в гостиницу, там я ему спел что-то. На это Матвиенко сказал: нужна группа поддержки», –
Есть ещё много других занятых историй, например, как Матвиенко был пастырем на свадьбе Александры Савельевой и Кирилла Сафонова, но ещё интереснее вспомнить, как выглядел Игорь Игоревич таким, каким его в первую встречу запомнил Григорьев-Апполонов, – с волосами.
Кстати, хотя иногда поклонники говорят, что «Иванушки» – это лучший проект Игоря Матвиенко, огромная популярность к композитору и продюсеру пришла после «Фабрики звёзд».
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Новости России. 6 февраля популярный российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко отметил своё 60-летие. Игорь Игоревич основал группы «Любэ» и «Иванушки...
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