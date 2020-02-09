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«Опостылевшие обоим нудные отношения ненавидящих друг друга старого мужа и старой жены». Радзиховский о паре Путин-Лукашенко

09.02.2020 12:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный российский политолог Леонид Радзиховский на своей странице в Facebook сравнил отношения Владимира Путина и Александра Лукашенко с опостылевшими друг другу старыми супругами.

"Про Белого бычка.

Добавить к интервью про российско-белорусские отношения от 5 февраля - АБСОЛЮТНО нечего.

Все как было очевидно - так и осталось.
 
ОПОСТЫЛЕВШИЕ ОБОИМ нудные отношения НЕНАВИДЯЩИХ друг друга старого мужа и старой жены.

Мелкие уколы, ежедневные глупые свары из-за газового счетчика, мытья посуды, выноса мусора...

Так ЗАЧЕМ ЖЕ ОНИ ВМЕСТЕ?

"Он" "ей" дает деньги. Ее позиция проста и понятна. А вот "его" позиция - ЖАЛКА. "Она" "ему" "не дает" - ни в каком отношении. Но "он" не решается порвать а) "из-за малышей" (не поймут) б) из-за Соседей - надо всем показать, что у него есть "все-таки жена" в)... потому что он - Тррряпка!!!!

И утешает себя тем, что зажимает копейки и каждая новая ПОДАЧКА обставляется а) унижениями б) ритуальной публичной руганью - на потеху тем же соседям... А в итоге - ВСЕГДА! - унижен ОН, просто потому что он уступает.
 
"Скучно вы живете, господа".
 
 
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Известный российский политолог Леонид Радзиховский на своей странице в Facebook сравнил отношения Владимира Путина и Александра Лукашенко с опостылевшими друг...
 
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