H&M показал, сколько заработал в разных странах мира: в Беларуси меньше всего

Источник материала: KYKY

Один из самых крупных в мире ритейлеров одежды H&M показал отчет о том, как заработал в разных странах мира, где представлены магазины бренда. Результаты охватывают период с 1 декабря 2018-го по 30 ноября 2019-го. В документе упоминается и Беларусь.

H&M вышел на беларуский рынок в прошлом году: первый магазин в Минске запустился 28 сентября, второй – с 28 ноября 2019 года. С того времени (за два месяца) бренд продал беларусам товаров на 15 миллионов шведских крон, что в пересчете примерно равно 1,6 миллиона долларов. И это, кстати, пока самый низкий показатель среди всех остальных стран.

За указанный период бренд успел открыл первую и пока единственную физическую точку в государстве Босния и Герцеговина (меньше Беларуси в четыре раза) и за восемь месяцев заработал в два раза больше, чем в нашей стране – 32 миллиона шведских крон, или 3,3 миллиона долларов. Тем не менее, беларуский рынок в среднем приносит H&M в два раза больше прибыли, чем боснийский. А лучше всего H&M продавался на родине в Швеции, а также в Норвегии и Дании.

В сумме с декабря 2018-го по 30 ноября 2019-го во всем мире ритейлер получил около 233 миллиарда шведских крон. Это примерно 24,2 миллиарда долларов.