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Детям вход запрещен. США начали войну с многомиллионной индустрией родильного туризма, чтобы остановить мигрантов

09.02.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соединенные Штаты начинают войну с многомиллионной индустрией родильного туризма, среди клиенток которой — тысячи китаянок и жительниц постсоветских стран, пишет журнал НВ.

И все ради того, чтобы остановить поток мигрантов в Америку.

В конце января в Telegram-чате Роды в США случился переполох. Будущие мамы из Украины, России, Беларуси и Казахстана бросились обсуждать, как отвечать на вопросы сотрудников американских консульств на визовом собеседовании и что говорить офицерам иммиграционной службы на границе.

«Раньше все советовали не врать: просто подтвердить, что есть договор с врачом и больницей и $20‑50 тыс. на четыре месяца жизни в США, — рассказывает участница чата, 38‑летняя украинка Анна Макаренко, которая обоих своих детей родила в Майами. — Но теперь рекомендуют не называть цель поездки, а за визой идти либо до беременности, либо на маленьких сроках».

Причиной паники будущих мам стало вступившее в силу 24 января распоряжение Государственного департамента США о новых правилах получения американской туристической визы. Его цель — ограничить так называемый родильный туризм, когда иностранки отправляются рожать за океан ради американского паспорта для будущего ребенка.

В 2018 году в Соединенных Штатах на свет появилось 3,8 млн малышей, и хотя официальных данных о том, сколько из них произвели на свет иностранки с туристической визой, нет, их число прикидывает выступающий за ужесточение иммиграционной политики американский аналитический центр Center for Immigration Studies. Его специалисты утверждают: ежегодно в США появляется около 30 тыс. детей-туристов.

Отсутствует статистика и о том, из каких стран приезжают будущие мамы. Тем не менее в фокусе внимания американской прессы чаще других оказываются родильные туристки из Китая, стран постсоветского пространства и Нигерии. А основными центрами такого туризма на территории США считаются штаты Флорида и Калифорния.

В решении Белого дома перекрыть поток иностранных рожениц эксперты видят политический подтекст. «Новые визовые правила — часть более крупного проекта администрации Трампа, направленного на подавление всех форм иммиграции», — комментирует распоряжение Госдепартамента Вейн Корнелиус, заслуженный профессор политических наук в Калифорнийском университете в Сан-Диего.

Помимо борьбы с родильным туризмом, американский президент намерен отменить саму предпосылку его появления — гражданство по праву земли, когда паспорт государства получает каждый родившийся на его территории ребенок. Эта норма была введена в американскую конституцию в виде 14‑й поправки после окончания гражданской войны с целью обеспечить гражданство афроамериканцам, напоминает Анна Лоу, профессор кафедры политических наук в Бруклинском колледже Городского университета Нью-Йорка. Кроме США, гражданство по праву земли предоставляют более трех десятков стран. Впрочем, об этом президент Трамп предпочитает не упоминать.

«Мы — единственная страна в мире, куда человек приезжает, рожает ребенка, и тот становится гражданином Соединенных Штатов… со всеми преимуществами, — заявил он в октябре 2018 года. — Это нелепо. И этому нужно положить конец».

Трамп считает, что женщины-иммигрантки используют механизм гражданства по праву земли, чтобы через своих детей получить доступ к преимуществам американских государственных сервисов, поясняет Лоу. Кроме того, Белый дом видит угрозу национальной безопасности в том, что женщинам без каких‑либо связей с Соединенными Штатами разрешено рожать детей, которые автоматически станут гражданами этой страны.

Такой же позиции придерживаются американцы с антииммигрантскими настроениями, чья поддержка крайне важна для Трампа в преддверии очередных президентских выборов в ноябре 2020 года, подчеркивают обозреватели.

Заветный паспорт

«Самое привлекательное в мире гражданство» — это приоритет при трудоустройстве в американские госкомпании и крупные корпорации, 13 лет бесплатного образования и высококачественные медицинские услуги. А еще возможность эмигрировать в США, когда ребенок достигнет совершеннолетия. Так агентства по организации родов в США рекламируют свои услуги, стоимость которых может достигать $100 тыс.

«Многие мамы говорят, что американский паспорт — это билет в свободную жизнь для ребенка», — подтверждает Катерина Панова, основательница интернет-издания для иммигрантов Rubic. us и жительница Нью-Джерси. Она давно исследует тему родильного туризма, несколько лет жила в центре этой индустрии Майами и общалась со многими парами, которые приезжали на роды в США.

К тому же это разумное финансовое решение, потому что в будущем любой способ легальной эмиграции в США (кроме лотереи грин-карт) обойдется ребенку дороже, предполагает журналистка.

Живая иллюстрация ее слов — украинка Макаренко. Она и ее супруг не раз сталкивались с трудностями при получении виз, особенно рабочих и иммиграционных, и не пожелали подобных испытаний для своих детей.

«Кто‑то думает о стипендии в колледже через 20 лет или о том, что ребенок вырастет и позовет родителей, но у нас такой дальновидной цели не было, — признается Макаренко. — Просто мы понимали, что с американским паспортом у него будет больше возможностей».

Документ гражданина США действительно имеет вес: в мировом индексе паспортов Henley & Partners он занимает 8‑ю строчку из 107. Для американских туристов краткосрочный безвизовый либо упрощенный въезд открыт в 180 с лишним стран, тогда как для украинских — всего в 128, для россиян — в 117, а для казахстанских и белорусских путешественников широко открывают свои двери около 75 иностранных государств.


29-летней Хадиджатул Рахман из Бангладеш не пришлось ждать совершеннолетия рожденного в США сына: после нескольких лет легального проживания в Штатах они с дочерью получили американское гражданство по процедуре натурализации / Фото: REUTERS

Тем временем сторонники ужесточения иммиграционной политики в США обвиняют иностранцев в желании использовать паспорт ребенка для собственного переезда в страну возможностей. Ведь сегодня самым популярным способом легальной иммиграции в США является воссоединение семьи: в последние годы им пользуются две трети из 1 млн иностранцев, которые за год становятся обладателями грин-карты, подсчитывают в американском исследовательском центре Pew. Отпрысков родильных туристов американцы уже окрестили якорными детьми (от англ. anchor babies).

По достижении 21 года ребенок действительно может подать петицию на воссоединение с родителями, отмечает Панова, но для этого он должен зарабатывать достаточно, чтобы их содержать. А добиться такого уровня дохода непросто.

Как правило, будущие родители приезжают в Соединенные Штаты хорошо провести время, а заодно приглядываются к возможностям переезда. Они не остаются нелегально и не подают прошение об убежище, а ищут возможности устроиться на работу или организовать бизнес и остаться, делится наблюдениями Панова.

Фактически о том же говорит и Макаренко. «После первых родов мы всегда хотели переехать жить в США, — признается она. — Но на легальную эмиграцию через получение инвесторской визы Е2 [предполагающей вложения в американскую экономику в размере около $100 тыс.] нам пока не хватает денег, а другие способы не подходят».

Самый большой грех

Впрочем, главная цель ограничений против родильного туризма — желающие родить за счет госбюджета, считает обладательница грин-карты Панова. Она на собственном опыте убедилась: роды в США стоят дорого даже с частной медицинской страховкой. Панова рожала дважды, и каждый раз выкладывала в среднем по $5 тыс. из собственного кармана, помимо ежемесячных взносов за медстраховку. В то же время у малоимущих американцев, а также нелегальных мигрантов и родильных туристов есть возможность получить социальную помощь.

«Если ты приедешь в США [без денег и контракта с врачом], у тебя все равно примут роды, — подтверждает Макаренко. — Но за них заплатит государство, и для туриста воспользоваться такой возможностью — самый большой грех».

Сама украинка уже дважды организовывала свои роды в США и оценивает расходы на одну поездку минимум в $20 тыс. Медицинские услуги стоят от $7 тыс. до $10 тыс., а из остальных статей расходов самая затратная — проживание, подсчитывает она.

Между тем Панова рассказывает о своей знакомой киевлянке, которая приехала рожать за собственные деньги, но в больнице ее уговорили воспользоваться бесплатной страховкой для бедных. Ведь в Соединенных Штатах она со своим средним по киевским меркам доходом подпадала под категорию малоимущих. Когда через пару лет ей потребовалась новая виза, в консульстве США обратили внимание на американское гражданство ее ребенка и потребовали подтверждения оплаты за роды. Она честно рассказала, как обстояли дела, за что получила отказ.

Допрос с пристрастием ждет теперь не только бывших, но и потенциальных родильных туристок. Согласно новой инструкции Госдепартамента, на визовом собеседовании инспекторы могут задавать женщинам вопросы о беременности и планах рожать. Причем этот вопрос будут адресовать не всем женщинам, а в основном тем, кто в анкете укажет целью поездки медицинское обслуживание.

В американском Госдепе поясняют: ехать рожать в США — законно, но делать это с целью получить американское гражданство для ребенка — нет. Согласно новым правилам, именно мотивация иностранок, которые отправляются на роды в США, будет ключевой для принятия решения о выдаче визы. Получить ее смогут только те беременные, которые докажут необходимость рожать именно в Соединенных Штатах и подтвердят свою платежеспособность.

К слову, гражданам постсоветских стран и до введения новых правил далеко не всегда удавалось успешно пройти визовое собеседование. В 2019 году процент отказов в предоставлении американских виз украинцам превысил 45%. Чуть реже отказывали гражданам Казахстана — в 43% случаев, и значительно реже белорусам и россиянам — в 22% и в 15% случаев соответственно.

Жестокий отбор

Распоряжение Госдепартамента — не первая попытка властей обуздать индустрию родильного туризма. В январе 2019‑го в калифорнийском городе Ирвин неподалеку от Лос-Анджелеса американская полиция провела крупнейший рейд против участников этого бизнеса. Тогда были задержаны трое предпринимателей, которые предлагали китайским парам родильные пакеты стоимостью до $100 тыс., включающие жилье, нянь и шопинг-туры в Gucci, Hermes и другие магазины роскошных товаров. При этом они инструктировали беременных, как обмануть сотрудников иммиграционной службы и получить медицинские услуги по льготной стоимости как малоимущие.

Несмотря на подобные прецеденты, сама индустрия родильного туризма существует в рамках закона, подчеркивает Лоу. По ее мнению, инициаторы новых визовых ограничений надеются, что те повлияют на желание иностранок рожать в США, и тогда этот бизнес попросту умрет от дефицита спроса.

«Родильный туризм уже давно стал целью антииммиграционных групп в Соединенных Штатах», — признает Корнелиус.

Начиная с предвыборной агитации в 2016 году глава Белого дома занял жесткую позицию в сфере иммиграционной политики, сосредоточившись на американо-мексиканской границе. А позднее заявил, что намерен сократить иммиграцию на основе семейных связей, сделав акцент на привлечение высококвалифицированных специалистов. В администрации президента планируют ввести систему начисления баллов, в которой уровень владения английским языком, возраст, образование и семейный доход будут рассматриваться как критерии для определения права на иммиграцию, поясняет Корнелиус.

«Наша система легальной иммиграции подрывается постоянным потоком новых драконовских правил и „несусветных проверок“ для тех, кто обращается за визами, — подчеркивает он. — Эти меры не просто жестоки; они попросту не сработают».

Джессика Воган, директор по политическим исследованиям антииммигрантской организации Center for Immigration Studies, с ним не согласна. По ее мнению, новые визовые правила помогут предотвратить «самые вопиющие случаи».

«А также послужат предупреждением для тех, кто подумывает о родильном туре: они будут подвергнуты тщательной проверке и могут потерять свои визы в случае злоупотребления нашей системой», — остерегает Воган.
 
 
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