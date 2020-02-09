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Колокольный звон и чистота голосов: в Лиде прошел конкурс православных песнопений

09.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Колокольный звон и чистота голосов: в Лиде прошел конкурс православных песнопений

8 февраля во Дворце культуры г. Лиды состоялся XV межепархиальный фестиваль-конкурс православных песнопений «Слава в вышних Богу». Музыкальные коллективы (а их было 21) передали зрителям богатство духовных песен, пишет «Лідская газета».

Перед началом концерта во Дворце культуры царила радостная суета. Именно радостная, потому что участники с улыбками что-то обсуждали, осматривали свои костюмы и делали последние приготовления перед торжеством. Символично, что к началу фестиваля гостей созвал колокольный звон, раздававшийся из динамиков. Перед тем, как начать, все присутствующие совершили общую молитву. В целом, атмосфера «говорила» о том, что предстоящее мероприятие будет наполнено духовной красотой.

Колокольный звон и чистота голосов: в Лиде прошел конкурс православных песнопений

Колокольный звон и чистота голосов: в Лиде прошел конкурс православных песнопений

Колокольный звон и чистота голосов: в Лиде прошел конкурс православных песнопений

Большинство песен, разумеется, было исполнено на православную тематику. Однако были и светские произведения, которые, впрочем, были спеты с такой одухотворенностью, что сомневаться в их пользе для души нет причин. Одним из подобных номеров стало выступление квартета храма Жировичской иконы Божией Матери г. Березовки. Девушки-участницы исполнили попурри на тему военных лет.

Колокольный звон и чистота голосов: в Лиде прошел конкурс православных песнопений
Колокольный звон и чистота голосов: в Лиде прошел конкурс православных песнопений
Колокольный звон и чистота голосов: в Лиде прошел конкурс православных песнопений

По итогам конкурса Гран-при получили следующие коллективы: камерный женский хор лидского музыкального колледжа и детский хор «Лучик» храма Преображения Господня г. Сморгони. Лауреатами конкурса стали и другие лидские коллективы:

  • хор кафедрального Свято-Михайловского собора (регент – Вероника Ольшанец) – 1 место;
  • ансамбль храма Христа Спасителя (руководитель – Рубан Александра) – 2 место;
  • хор прихода храма Святого благоверного князя Александра Невского (регент – Елена Лемачко) – 2 место;
  • хор храма Всех святых (регент – Ирина Муха) – 2  место;
  • хор храма иконы Божией Матери «Всецарица» (регент – Светлана Жидолович) – 2 место.

Колокольный звон и чистота голосов: в Лиде прошел конкурс православных песнопений

Колокольный звон и чистота голосов: в Лиде прошел конкурс православных песнопений

Награды вручали епископ Лидский и Сморгонский Порфирий, председатель Лидского районного Совета депутатов Инесса Белуш, а озвучивал имена победителей протоиерей Геннадий Логин (настоятель храма святого пророка Илии, аг. Суринка).

Колокольный звон и чистота голосов: в Лиде прошел конкурс православных песнопений

Ксения Куликова,
lidanews.by
 
 
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8 февраля во Дворце культуры г. Лиды состоялся XV межепархиальный фестиваль-конкурс православных песнопений «Слава в вышних Богу». Музыкальные коллективы (а их...
 
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