Колокольный звон и чистота голосов: в Лиде прошел конкурс православных песнопений

Источник материала: Вороновская газета





8 февраля во Дворце культуры г. Лиды состоялся XV межепархиальный фестиваль-конкурс православных песнопений «Слава в вышних Богу». Музыкальные коллективы (а их было 21) передали зрителям богатство духовных песен, пишет «Лідская газета».

Перед началом концерта во Дворце культуры царила радостная суета. Именно радостная, потому что участники с улыбками что-то обсуждали, осматривали свои костюмы и делали последние приготовления перед торжеством. Символично, что к началу фестиваля гостей созвал колокольный звон, раздававшийся из динамиков. Перед тем, как начать, все присутствующие совершили общую молитву. В целом, атмосфера «говорила» о том, что предстоящее мероприятие будет наполнено духовной красотой.













Большинство песен, разумеется, было исполнено на православную тематику. Однако были и светские произведения, которые, впрочем, были спеты с такой одухотворенностью, что сомневаться в их пользе для души нет причин. Одним из подобных номеров стало выступление квартета храма Жировичской иконы Божией Матери г. Березовки. Девушки-участницы исполнили попурри на тему военных лет.









По итогам конкурса Гран-при получили следующие коллективы: камерный женский хор лидского музыкального колледжа и детский хор «Лучик» храма Преображения Господня г. Сморгони. Лауреатами конкурса стали и другие лидские коллективы:

хор кафедрального Свято-Михайловского собора (регент – Вероника Ольшанец) – 1 место;

ансамбль храма Христа Спасителя (руководитель – Рубан Александра) – 2 место;

хор прихода храма Святого благоверного князя Александра Невского (регент – Елена Лемачко) – 2 место;

хор храма Всех святых (регент – Ирина Муха) – 2 место;

хор храма иконы Божией Матери «Всецарица» (регент – Светлана Жидолович) – 2 место.









Награды вручали епископ Лидский и Сморгонский Порфирий, председатель Лидского районного Совета депутатов Инесса Белуш, а озвучивал имена победителей протоиерей Геннадий Логин (настоятель храма святого пророка Илии, аг. Суринка).



