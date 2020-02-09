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«Эстафету Победы» встретили в Гродно

09.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Торжественный митинг прошел у Мемориального ансамбля «Погибшим, но не побежденным воинам Белорусского пограничного округа».

«Эстафету Победы» встретили в Гродно
«Эстафету Победы» встретили в Гродно

«Эстафета Победы» начала свой шаг 5 февраля одновременно в Бресте и Мурманске. Проходит она в соответствии с решением совета командующих Пограничными войсками стран-участниц СНГ. В состав эстафетной группы входят офицеры Государственного пограничного комитета, военнослужащие Гродненской пограничной группы, а также ветераны пограничных войск. Символ эстафеты – кубок – пройдет несколько тысяч километров. На Гродненщину «Эстафета Победы» пришла 8 февраля на погранзаставу «Лесная», далее эстафетная группа направилась в Свислочь, затем на территорию Берестовицкого района. Сегодня ее встретили в Гродно.

– Международная «Эстафета Победы» является важным общественно-политическим событием. Она проходит по местам ожесточенных битв, в которых наш народ встретился с врагом в первые дни Великой Отечественной войны. Наши деды и прадеды погибали как герои, но не покорились коварному врагу. Их подвиг священен. Память о Великой Победе объединяет и будет объединять народы-побратимы, сражавшиеся за мирное небо. Пусть эстафета внесет лепту в сплочение и укрепление стран содружества, а ее символ пронесет по странам СНГ идею, что только мир и согласие, взаимодействие и взаимопомощь служат надежным фундаментом для благополучия любой страны, – сказал почетный пограничник государств-участников СНГ, начальник Гродненской пограничной группы полковник Константин Молостов.

«Эстафету Победы» встретили в Гродно
«Эстафету Победы» встретили в Гродно

«Эстафете Победы» предстоит пройти еще долгий путь, который лежит через Россию, Армению, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан. Завершит свой путь эстафета 28 мая в Москве на Поклонной горе.

– В наш маршрут входят все подразделения органов пограничной службы. На каждой погранзаставе будут проходить торжественные мероприятия и уроки мужества. Мы возложим цветы к мемориалам в знак памяти о подвиге наших предков. Очень символично, что эстафету проводят пограничники. Ведь именно они первыми встретили натиск врага, – отметил старший эстафетной группы, полковник Кирилл Киндель.

Все, кто выступал на митинге, обращались к молодежи, которая с достоинством продолжает традиции предков. На молодое поколение возложена важная миссия – сохранить память о героическом прошлом страны и предков. В средней школе №3 имени Виктора Усова действуют 4 класса военно-патриотической направленности. Юные усовцы чтят память тех, кто отдал свои жизни за мирное будущее в годы Великой Отечественной войны.

«Эстафету Победы» встретили в Гродно

– Для наших учащихся эстафета вдоль внешних границ СНГ особенно значима. В 2000 году «Эстафета Победы» проходила на базе нашей школы. Мы продолжаем славные традиции тех лет. Для ребят, носящих пограничную форму, большая честь стать частью эстафеты и пронести фото своих родных и близких, отдавших жизнь на войне. И этот день, несомненно, запомнится им надолго, – рассказала заместитель директора средней школы №3 имени Виктора Усова Елена Ермашкевич.

С приветственным словом перед пограничниками и гостями торжественного митинга выступили также ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, Почетный пограничник Республики Беларусь, Почетный гражданин Гродно Григорий Обелевский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия Кирьяк, заместитель главы администрации Октябрьского района Гродно Жанна Грицкевич и представители церкви.

Передача эстафеты пограничной службе ФСБ России пройдет 18 февраля на стыке границ трех государств: Беларуси, России и Латвии.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
Фото: и видео Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Торжественный митинг прошел у Мемориального ансамбля «Погибшим, но не побежденным воинам Белорусского пограничного округа». «Эстафета Победы» начала свой шаг 5...
 
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