|
Барьеристка Алина Талай победила на турнире в Польше
09.02.2020 13:44 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В решающем забеге Алина Талай показала результат 7,87 сек. На второй позиции разместилась представительница Нигерии Тоби Амусан (7,89 сек.), третьей стала спортсменка из США Кристина Клемонс (7,89 сек.), сообщает
Ещё одна белоруска Эльвира Герман не смогла отобраться в финальную стадию в данной дисциплине. Наша соотечественница Дарья Борисевич, выступающая в беге на 1500 м, остановилась на пятой позиции итогового протокола. Ее партнерша по команде Анастасия Мирончик-Иванова, которая выступает в прыжках в длину, также расположилась на пятом месте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская спортсменка стала лучшей на дистанции 60 м с барьерами на четвертом этапе международного турнира World Athletics Indoor Tour.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)