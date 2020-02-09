Барьеристка Алина Талай победила на турнире в Польше

В решающем забеге Алина Талай показала результат 7,87 сек. На второй позиции разместилась представительница Нигерии Тоби Амусан (7,89 сек.), третьей стала спортсменка из США Кристина Клемонс (7,89 сек.), сообщает БЕЛТА .

Ещё одна белоруска Эльвира Герман не смогла отобраться в финальную стадию в данной дисциплине. Наша соотечественница Дарья Борисевич, выступающая в беге на 1500 м, остановилась на пятой позиции итогового протокола. Ее партнерша по команде Анастасия Мирончик-Иванова, которая выступает в прыжках в длину, также расположилась на пятом месте.

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