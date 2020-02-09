ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Барьеристка Алина Талай победила на турнире в Польше

09.02.2020 13:44 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Барьеристка Алина Талай победила на турнире в Польше
Reuters

В решающем забеге Алина Талай показала результат 7,87 сек. На второй позиции разместилась представительница Нигерии Тоби Амусан (7,89 сек.), третьей стала спортсменка из США Кристина Клемонс (7,89 сек.), сообщает БЕЛТА.

Ещё одна белоруска Эльвира Герман не смогла отобраться в финальную стадию в данной дисциплине. Наша соотечественница Дарья Борисевич, выступающая в беге на 1500 м, остановилась на пятой позиции итогового протокола. Ее партнерша по команде Анастасия Мирончик-Иванова, которая выступает в прыжках в длину, также расположилась на пятом месте. 

Барьеристка Алина Талай победила на турнире в Польше
Белорусские легкоатлеты завоевали три «серебра» на турнирах во Франции
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская спортсменка стала лучшей на дистанции 60 м с барьерами на четвертом этапе международного турнира World Athletics Indoor Tour.
 
Новости дня
Новости разные
 
Игры разума: В Южной Корее мать встретилась с погибшей дочерью при помощи VR
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика