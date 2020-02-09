ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

27-я Минская международная книжная выставка-ярмарка завершает работу

09.02.2020 14:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минская международная книжная выставка-ярмарка завершает работу. 9 февраля состоится официальное закрытие форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27-я Минская международная книжная выставка-ярмарка завершает работу

Начало церемонии запланировано на 15:00. А уже через полчаса на центральной площадке национального стенда Беларуси состоится награждение победителей акции «Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть нашу Беларусь через 10 лет».

Виктор Мартинович о Минской книжной выставке: она стала напоминать выставки в Гетеборге, в Лейпциге, во Франкфурте

В 2020 году выставка собрала экспонентов из 30 стран. На площадке свои литературные новинки представили известные зарубежные писатели. В качестве почетного гостя выступила Россия, а центральный экспонент салона – Соединенные Штаты Америки.

27-я Минская международная книжная выставка-ярмарка завершает работу

Форум в этом году вышел за пределы выставочного комплекса на проспекте Победителей. Так, в кафе и ресторанах в эти дни предлагали литературное меню, ряд встреч с писателями принял книжный магазин «Светоч».

27-я Минская международная книжная выставка-ярмарка завершает работу

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минская международная книжная выставка-ярмарка завершает работу. 9 февраля состоится официальное закрытие форума, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Китае 37 тысяч заражённых коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика