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В Китае 37 тысяч заражённых коронавирусом
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Китае число заразившихся коронавирусом превысило 37 тысяч, умерших уже свыше 800 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения всерьез озабочены проблемой дезинформации. Там подчеркивают, что соцсети ежедневно наполняются фальшивыми видеороликами и ложными сообщениями.
Представители ВОЗ обратились к руководству соцсетей с просьбой отфильтровывать недостоверную информацию и продвигать проверенные сведения.
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Новости Китая. В Китае число заразившихся коронавирусом превысило 37 тысяч, умерших уже свыше 800 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом...
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