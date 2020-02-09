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В Китае 37 тысяч заражённых коронавирусом

09.02.2020 14:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китае число заразившихся коронавирусом превысило 37 тысяч, умерших уже свыше 800 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае 37 тысяч заражённых коронавирусом

При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения всерьез озабочены проблемой дезинформации. Там подчеркивают, что соцсети ежедневно наполняются фальшивыми видеороликами и ложными сообщениями.

Вторую больницу для заражённых коронавирусом построили в Ухане

В Китае 37 тысяч заражённых коронавирусом

Представители ВОЗ обратились к руководству соцсетей с просьбой отфильтровывать недостоверную информацию и продвигать проверенные сведения.

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Новости Китая. В Китае число заразившихся коронавирусом превысило 37 тысяч, умерших уже свыше 800 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом...
 
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