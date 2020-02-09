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Операторы мусоровозов в Минске выступают против отдельных контейнеров для пластика, бумаги и стекла
Источник материала: Партизан
Организацию сбора мусора в Минске обсудили участники семинара, посвященного обращению с отходами, передает корреспондент агентства
Как подчеркнул генеральный директор «Ремондис Минск» Эрвин Куртбединов, более эффективный способ, который уже внедрен в ряде стран, — разделение емкостей на контейнеры для влажной и сухой фракции. В первом виде баков будут собирать все пищевые отходы, а также грязную упаковку, во втором — чистое вторсырье, отсортированное жителями, которое затем будет разделяться по видам на мусоросортировочных заводах. Кроме того, потребуется отдельный контейнер для сбора отходов стекла, однако объем этого вида отходов, по мнению спикера, сократится до минимума с введением в нашей стране депозитно-залоговой системы.
Это предложение поддержали и другие столичные перевозчики отходов. В дальнейшем его и другие инициативы, прозвучавшие в ходе семинара, предложат рассмотреть городским властям.
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Организацию сбора мусора в Минске обсудили участники семинара, посвященного обращению с отходами, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
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