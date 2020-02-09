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Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы. График

09.02.2020 15:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Администрация Президента продолжает практику выездных приемов граждан. Очередные встречи пройдут и на предстоящей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы. График

Так, во вторник, 11 февраля, в Орше и Барановичах обращения будут принимать помощники главы государства по Витебской и Брестской областям. А прием в Мостах проведёт первый замначальника Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Кристина Поболь.

Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы. График

12 февраля в Борисове проблемы белорусов выслушает глава политического штаба Президента Игорь Сергеенко. А 13 февраля в Быхов отправится его заместитель Андреей Кунцевич. Также в четверг, 13 февраля, прием граждан пройдет в Добруше.

Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы. График

14 февраля в Берёзовке Лидского района обращения будет принимать помощник главы государства – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. В этот же день в Петрикове прием проведет заместитель начальника управления руководящих кадров и государственных наград Главного управления кадровой политики Администрации Президента Алексей Гуйда.

Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы. График

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов и организаций.

Люди в материале: Игорь Сергеенко, Андреей Кунцевич, Кристина Поболь, Алексей Гуйда
 
 
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Новости Беларуси. Администрация Президента продолжает практику выездных приемов граждан. Очередные встречи пройдут и на предстоящей неделе, сообщили в...
 
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