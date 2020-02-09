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«Книга – это менталитет будущего». 27-я Международная книжная выставка завершилась
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Завершается работа Минской международной книжной выставки-ярмарки. 27-й форум прощается с читателем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почетный гость – Россия, центральный экспонент – США. Польша, Турция, Азербайджан. Всего 30 стран представили свою литературу в Минске. В выигрыше белорусский читатель.
Настоящий литературный саммит собрал именитых авторов и самых известных издателей. Не пылились на полке и книги на белорусском языке.
Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
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Новости Беларуси. Завершается работа Минской международной книжной выставки-ярмарки. 27-й форум прощается с читателем, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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