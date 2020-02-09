Противник аккумуляторного завода: У руководства «АйПауэр» один выход — бежать из-под Бреста

"Брестская газета" . Напомним, несколько дней назад «АйПауэр» проиграл суд по иску Брестского облисполкома о возврате более 5,7 млн рублей в инновационный фонд, пишет





По мнению одного из лидеров движения по борьбе с заводом Олега Вялова, теперь «АйПауэр» «уже не сможет выкрутиться»:





— Во-первых, сейчас нужно вернуть деньги — 5,7 млн. Во-вторых, общественная экологическая экспертиза не проводится – не смог «АйПауэр» предоставить документы в надлежащем виде. Более того, сейчас выясняется, что, возможно, некоторые документы, предоставленные в электронном виде, имели следы подделки – в этом сейчас разбирается милиция.





Без общественной экологической экспертизы он не сможет подать документы на государственную экологическую экспертизу – есть поручение президента. А без государственной экологической экспертизы они не смогут запустить завод. Кроме того, во второй декаде этого года заканчивается срок инвестдоговора. А это еще более серьезные деньги, — сказал активист.





Он считает, что в сложившейся ситуации у руководства аккумуляторного завода один выход – бежать из-под Бреста





— Пусть бегут и не оглядываются. Это надо было делать еще после встречи в Тельмах, но они этого не поняли.