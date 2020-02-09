Блогеры узнали, какие продукты покупает глава КГБ

В этом смогли убедиться беларусские блогеры, которые застали высокопоставленного чиновника в торговом центре «Замок» на проспекте Победителей. В ТЦ находится крупный продовольственный магазин «Корона». Именно там делал покупки глава КГБ Беларуси.





Reform.by , чтобы читатели сайта смогли оценить продовольственную корзину чиновника. Блогеры поделились фото с, чтобы читатели сайта смогли оценить продовольственную корзину чиновника.

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Валерий Вакульчик был назначен председателем Комитета государственной безопасности Беларуси 16 ноября 2012 года. О его личной жизни известно крайне мало. Он родился в деревне Радостово в Дрогичинском районе Брестской области. Женат. Есть взрослая дочь. Семья живет в коттедже в Дроздах-2.



