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Блогеры узнали, какие продукты покупает глава КГБ

09.02.2020 18:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель КГБ Валерий Вакульчик лично покупает продукты в магазине.
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В этом смогли убедиться беларусские блогеры, которые застали высокопоставленного чиновника в торговом центре «Замок» на проспекте Победителей. В ТЦ находится крупный продовольственный магазин «Корона». Именно там делал покупки глава КГБ Беларуси.

Блогеры поделились фото с Reform.by, чтобы читатели сайта смогли оценить продовольственную корзину чиновника.
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Валерий Вакульчик был назначен председателем Комитета государственной безопасности Беларуси 16 ноября 2012 года. О его личной жизни известно крайне мало. Он родился в деревне Радостово в Дрогичинском районе Брестской области. Женат. Есть взрослая дочь. Семья живет в коттедже в Дроздах-2.
 
 
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Председатель КГБ Валерий Вакульчик лично покупает продукты в магазине.
 
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