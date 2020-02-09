|
Блогеры узнали, какие продукты покупает глава КГБ
Источник материала: Партизан
Председатель КГБ Валерий Вакульчик лично покупает продукты в магазине.
В этом смогли убедиться беларусские блогеры, которые застали высокопоставленного чиновника в торговом центре «Замок» на проспекте Победителей. В ТЦ находится крупный продовольственный магазин «Корона». Именно там делал покупки глава КГБ Беларуси.
Блогеры поделились фото с
#1#
Валерий Вакульчик был назначен председателем Комитета государственной безопасности Беларуси 16 ноября 2012 года. О его личной жизни известно крайне мало. Он родился в деревне Радостово в Дрогичинском районе Брестской области. Женат. Есть взрослая дочь. Семья живет в коттедже в Дроздах-2.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель КГБ Валерий Вакульчик лично покупает продукты в магазине.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)