Эйфелеву башню закрыли. Приближается ураган

Источник материала: Вороновская газета





Администрация Эйфелевой башни закрыла достопримечательность для туристов из-за приближения урагана «Сиара». Об этом сообщается 9 февраля на странице на странице башни в Twitter .

«Из-за сильного ветра в качестве меры предосторожности Эйфелева башня в настоящий момент закрыта», — говорится в сообщении.

8 февраля администрация монумента приглашала посетителей приобретать билеты на самую верхнюю смотровую площадку, которая открылась после ремонта.

Ураган «Сиара» прогнозируют на побережье Франции и Бельгии к вечеру 9 февраля. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании отменены спортивные мероприятия, аэропорт Брюсселя отменил десятки рейсов.

В Париже закрыли все парковые зоны города, а метеорологическая служба Meteo France объявила «оранжевый» — предпоследний — уровень погодной опасности в 35 департаментах страны. По ее информации, скорость порывов ветра в северо-западных департаментах может достигать 30-39 м/с, а в горах на востоке страны, ожидается, ветер усилится до 44 м/с.

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