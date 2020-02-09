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Эйфелеву башню закрыли. Приближается ураган

09.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Эйфелеву башню закрыли. Приближается ураган

Администрация Эйфелевой башни закрыла достопримечательность для туристов из-за приближения урагана «Сиара». Об этом сообщается 9 февраля на странице на странице башни в Twitter.

«Из-за сильного ветра в качестве меры предосторожности Эйфелева башня в настоящий момент закрыта», — говорится в сообщении.

8 февраля администрация монумента приглашала посетителей приобретать билеты на самую верхнюю смотровую площадку, которая открылась после ремонта.

Ураган «Сиара» прогнозируют на побережье Франции и Бельгии к вечеру 9 февраля. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании отменены спортивные мероприятия, аэропорт Брюсселя отменил десятки рейсов.

В Париже закрыли все парковые зоны города, а метеорологическая служба Meteo France объявила «оранжевый» — предпоследний — уровень погодной опасности в 35 департаментах страны. По ее информации, скорость порывов ветра в северо-западных департаментах может достигать 30-39 м/с, а в горах на востоке страны, ожидается, ветер усилится до 44 м/с.

https://www.belta.by/

 
 
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Администрация Эйфелевой башни закрыла достопримечательность для туристов из-за приближения урагана «Сиара». Об этом сообщается 9 февраля на странице на странице...
 
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