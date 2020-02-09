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Минтранс прорабатывает возможность организации трансатлантических полетов

09.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минтранс прорабатывает возможность организации трансатлантических полетов

Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций прорабатывает возможность организации трансатлантических полетов через Минск. Об этом рассказал директор департамента Артем Сикорский в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

«Белавиа» очень активно сейчас работает над вопросом организации дальнемагистральных маршрутов и закупки соответствующих судов. Рассматривается и привлечение иностранных компаний для выполнения трансатлантических и трансконтинентальных полетов, — сказал Артем Сикорский. — Есть достаточно высокий интерес. Мы работаем с авиакомпаниями Китая, Индии, стран Ближнего Востока, чтобы организовать полеты с промежуточной посадкой в Национальном аэропорту Минск, а затем лететь в США, Канаду, страны Южной Америки».

По словам директора департамента, планируемое строительство нового терминала в Национальном аэропорту Минск связано как с необходимостью расширения пропускной способности действующего, так и с вопросом приема и обслуживания дальнемагистральных воздушных судов. «Сейчас Национальный аэропорт Минск разрабатывает концепцию развития аэровокзального комплекса и всей приаэродромной территории. Необходимо увязать воедино ряд объектов. Мы рассматриваем варианты того, куда подвести новый терминал, где будет точка входа для железнодорожной ветки, по которой будет ходить аэроэкспресс. Это очень важно, потому что нужно обеспечить определенное время перевозки пассажира из Национального аэропорта Минск в центр города», — пояснил директор департамента.

Вячеслав Хоронеко назначен новым гендиректором Национального аэропорта Минск. Перед новым руководителем будет стоять множество задач. Среди них — повышение качества обслуживания пассажиров, расширение маршрутной сети аэропорта за счет авиакомпаний традиционной модели, а также рассмотрение возможности выполнения регулярных полетов лоукост-компаниями. «В прошлом году состоялся ввод в эксплуатацию второй взлетно-посадочной полосы. При этом ресурс первой составляет уже буквально считанное количество посадок. Сейчас вырабатываются подходы к ее реконструкции», — добавил Артем Сикорский.

Продолжается реконструкция аэродрома Орша, который будет рассматриваться как запасной для Национального аэропорта Минск. «Аэродром Орша в первую очередь должен стать крупным грузовым хабом. Планируем до конца этого года провести сертификацию и ввести в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу. Пока приступили к третьему этапу этого проекта — строительству необходимой инфраструктуры вокруг нее», — отметил директор департамента.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций прорабатывает возможность организации трансатлантических полетов через Минск. Об этом рассказал...
 
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