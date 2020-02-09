Артём Сикорский: мы приняли все меры для защиты от коронавируса в части гражданской авиации

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Из того, о чем рапортуют медики, понятно, что предприняты исчерпывающие меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Одним из первых меры принял Национальный аэропорт «Минск». Контролировать ситуацию продолжают не только в самом аэропорте, но и в Департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.





Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

ИКАО и Всемирная организация здравоохранения отмечают, что путь запретов и ограничений – он не самый верный. Самый верный – путь обмена информацией и постоянный контроль за ситуацией.

Мы контролируем исполнение всех международных рекомендаций и стандартов. Нами сейчас все вопросы защиты общественного здоровья в части гражданской авиации, которые в нашей компетенции есть, мы приняли все меры.