Источник материала: Вороновская газета





Авиакомпания «Белавиа» рассматривает вопрос запуска лоукостов из областных аэропортов. Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

«Мы рассматриваем вопрос организации полетов авиакомпании «Белавиа» по бизнес-модели «лоукост». Такие воздушные суда у нас есть, есть областные аэропорты, которые способны предоставлять низкие тарифные ставки на их обслуживание. Мы сейчас работаем над географией полетов, думаем, куда бы пассажир был заинтересован полететь по модели «лоукост», — сказал Артем Сикорский.

Кроме того, Департамент по авиации Минтранса подписал меморандум с авиационной администрацией Венгрии. «Мы разрешили лоукост-компании Wizz Air выполнять полеты как в Национальный аэропорт Минск, так и в областные аэропорты. Wizz Air сейчас ведет переговоры с Национальным аэропортом Минск по условиям обслуживания и предлагаемым тарифным ставкам», — отметил директор департамента.

По его словам, лоукост-компании, чтобы обеспечить низкую стоимость билетов, как правило, просят определенные субсидии. «Субсидии иностранным авиакомпаниям мы не готовы давать, но готовы предложить им комфортные условия для того, чтобы они выполняли полеты», — подчеркнул Артем Сикорский.

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