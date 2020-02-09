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Пробить талон за 15 секунд! Журналистский эксперимент в реальных условиях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе минчане опешили от неожиданного нововведения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В автобусах и троллейбусах предупредили – на оплату проезда у вас 15 секунд, после система заблокирует функцию.Такому нормативу горожане сразу же объявили бойкот: добраться до валидатора или компостера за четверть минуты сможет только профессиональный бегун.
В переполненном автобусе провернуть сиюминутную оплату удалось бы едва ли. Что уж говорить о мамах с колясками, пожилых людях и инвалидах.
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Новости Беларуси. На неделе минчане опешили от неожиданного нововведения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В автобусах и троллейбусах предупредили – на...
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