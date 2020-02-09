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Пробить талон за 15 секунд! Журналистский эксперимент в реальных условиях

09.02.2020 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе минчане опешили от неожиданного нововведения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пробить талон за 15 секунд! Журналистский эксперимент в реальных условиях

В автобусах и троллейбусах предупредили – на оплату проезда у вас 15 секунд, после система заблокирует функцию.Такому нормативу горожане сразу же объявили бойкот: добраться до валидатора или компостера за четверть минуты сможет только профессиональный бегун.

Пробить талон за 15 секунд! Журналистский эксперимент в реальных условиях


Ксения Худолей, корреспондент:
Проведем эксперимент. Как ответственный пассажир талон я приготовила заранее. Двери закрываются, и теперь есть заветные 15 секунд. Я вложилась в дедлайн. Можно считать, что эксперимент удался, но и условия близки к идеальным. В реальности все может быть совсем по-другому.

Правило «15 секунд», оплата проезда с помощью QR-кода и умные приложения как способ приструнить «зайцев». Есть ли толк?

Пробить талон за 15 секунд! Журналистский эксперимент в реальных условиях

В переполненном автобусе провернуть сиюминутную оплату удалось бы едва ли. Что уж говорить о мамах с колясками, пожилых людях и инвалидах.

Люди в материале: Ксения Худолей
 
 
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Новости Беларуси. На неделе минчане опешили от неожиданного нововведения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В автобусах и троллейбусах предупредили – на...
 
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