Игроки «Вест Брома» минуту не могли подать угловой: вот почему

В воскресенье на Англию обрушился ураган «Киара» — в некоторых регионах страны скорость ветра превышала 144 км/ч. Игра 31-го тура Чемпионшипа между «Миллуоллом» и «Вест Бромвичем» проходила в Лондоне, и зрители стали свидетелями, какое влияние ветер может оказывать на ход матча, передает eurosport.

Гости очень долго не могли подать угловой — все потому, что мяч не хотел устанавливаться на одной точке из-за сильнейших порывов воздуха. Не смог помочь и судья, сделавший углубление для мяча.

It was a MISSION to keep the ball in place in London today