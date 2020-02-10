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Игроки «Вест Брома» минуту не могли подать угловой: вот почему

10.02.2020 09:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье на Англию обрушился ураган «Киара» — в некоторых регионах страны скорость ветра превышала 144 км/ч. Игра 31-го тура Чемпионшипа между «Миллуоллом» и «Вест Бромвичем» проходила в Лондоне, и зрители стали свидетелями, какое влияние ветер может оказывать на ход матча, передает eurosport.

Гости очень долго не могли подать угловой — все потому, что мяч не хотел устанавливаться на одной точке из-за сильнейших порывов воздуха. Не смог помочь и судья, сделавший углубление для мяча.

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