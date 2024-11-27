Источник материала: ProBusiness





70% партнерств распадаются — такова статистика. В то же время две трети крупнейших мировых компаний состоят из более чем двух партнеров. Если хотите быстро идти — идите в одиночку, если хотите идти далеко — идите с партнерами. Именно поэтому так важно заключение корпоративных договоров и партнерских соглашений, но не менее важна и способность договариваться с партнерами. О том, как выстраивать отношения с партнерами, рассказал на встрече Клуба Про бизнес партнер ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги» Александр Степановский.

Причины корпоративных конфликтов

— Почему все-таки возникают корпоративные конфликты? Все собственники бизнесов в один голос утверждают, что «все споры из-за денег». Однако, наш опыт работы показывает, что основные конфликтные ситуации возникают ввиду отсутствия четких договоренностей между партнерами по основным вопросам ведения совместного бизнеса, например:

различного видения будущего и стратегии совместного бизнеса;

споров о лидерстве — кто главный в компании;

из-за неверной оценки и комбинации вкладов в уставный фонд компании;

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей партнерами, о которых они договорились;

разности интересов собственников компании, которые не являются менеджерами и собственниками-менеджерами;

рисков, которые несут расторжение брака кем-то из партнеров для остальных партнеров;

смерти кого-то из партнеров и конфликтов с наследниками умершего.

Как вы видите, здесь нигде не прозвучало слово «деньги». Хотя они «незримо» стоят за каждой из проблем. Осмелюсь предположить, что все споры возникают из-за нарушения чувства справедливости у кого-то из партнеров. Прежде всего, это справедливое распределение ресурсов и информации. Здесь уместно вспомнить про виды справедливости, предложенные Джейсоном Колкиттом.

Процедурная справедливость — это о вовлечении не только вас как партнеров в обсуждение каких-то вопросов, но и о вовлечении вашей топ-команды, ценных сотрудников. Не посоветовавшись с ними, вы точно получите саботаж и непонимание с их стороны.





Информационная справедливость. Огромное количество судебных споров случались именно тогда, когда люди не получали информацию о состоянии дел в компании. Договариваясь со своими партнерами, вы должны установить принцип о том, что каждый партнер имеет право получить любую информацию о деятельности компании. Это справедливо и сразу уменьшает напряжение в отношениях.

И, конечно же, одним из важнейших видов справедливости является справедливый принцип получения и/или распределения денег. Деньги — это тоже справедливость, в том числе и справедливость в отношениях с людьми.

Что поможет создать и укрепить отношения партнеров?

Поддержание отношений партнеров на должном уровне не такая простая задача, как кажется. Во-первых, партнеры по бизнесу всегда больше внимания уделяют продуктам и услугам, а также работе со «своими» командами, и недостаточно внимания — общению между своими партнерами по бизнесу. Для того, чтобы избежать потенциально конфликтных ситуаций, необходимо помнить о базовых вещах партнерских отношений, а это доверие и «общая картина мира». Откуда они появляются? Прежде всего, из разговоров — совместных обсуждений вашего бизнеса. Вы должны делиться тем, что для вас ценно, чем вы живете, какие у вас ценности, приоритеты, и дальше подтверждать это каждый день своими действиями. В 2006 году, когда мы с Валерием Папакулем и Татьяной Игнатовской объединялись в одну компанию, мы обсуждали наше сотрудничество 7 месяцев подряд. И наши ценности по-прежнему позволяют поддерживать хорошие рабочие отношения друг с другом уже на протяжении более 18 лет.





Еще одним важным компонентом партнерских отношений является «общая картина будущего» и «общие коллективные амбиции» — совместные цели, которых вы хотите добиться. Обсудите, какую компанию вы хотите построить? Какие у нее цели, задачи? К чему стремитесь? Пока вы не сойдетесь с партнерами в понимании общей картины мира в виде вашей компании, вы не построите настоящее долгоиграющее партнерство. И обязательно запишите ваши договоренности.

В качестве инструментов для поддержания отношений между партнерами на достойном уровне, я бы рекомендовал использовать следующие:

«Ритуалы» — это самые простые способы поддержания отношений. Ритуалы — это повторяющиеся действия, которые закладывают возможность создания регулярного менеджмента в компании. Именно с них надо начинать. Например, раз в месяц совместно обедать с партнерами или раз в квартал подводить итоги деятельности вашей компании в неформальной обстановке, ходить в баню, выезжать совместно в путешествия и т.д. В этом случае важным является слово «регулярно». Все эти мероприятия позволят в спокойной обстановке обсудить вашу «общую картину мира» и «общие амбиции».

Совместная учеба менеджменту. Меня часто спрашивают, почему именно менеджменту. Ответ прост — учеба должна касаться развития компании или решения каких-то общих проблем в бизнесе. По ходу учебы возникают разные вопросы, партнеры их обсуждают и снова создается «общая картина будущего» вашей компании, т.е. все партнеры одинаково понимают цели, задачи и проблемы.

Стратегические сессии партнеров (ССП). Раз в один или два года точно надо проводить стратегические сессии между партнерами, выявляя персональные цели каждого для того, чтобы их объединить в «общую картину мира» для компании. Есть множество рисков (болезнь, семейные проблемы и т.д.), которые вызывают изменения в вашей жизни. Но, пока вы не обсудили эти вещи, ваша «картина мира» будет расходиться с «картиной мира» ваших партнеров. А этого быть не должно. Если вкратце про технику проведения ССП, — сессии состоят из нескольких этапов. Первое — это домашнее задание. Вы строите персональную стратегию: как вы собираетесь жить? Почему вы участвуете в этой компании? Почему вам нужны эти партнеры? Что вы хотите вообще от жизни? Затем модератор, как правило, делает интервью, и только после этого происходит обсуждение с партнерами. Результатом такой сессии может быть некий документ, в котором фиксируются договоренности. Отличным вариантом может быть партнерское соглашение. Если говорить о планируемых действиях — это План действий (Action Plan).

Стратегические сессии. Если вы с партнерами, собственниками бизнеса наметили стратегию развития компании, то ее надо транслировать вашему менеджменту и сотрудникам. Идеальный вариант — проведение стратегической сессии. Это хороший инструмент продвижения ваших идей для сотрудников, вовлечения их в работу, поддержки того, что вы задумали. Рекомендуем проводить подобные сессии не реже 1 — 2 раз в год с обязательным приглашением модератора, который поможет как выявить проблемы, так и поставить цели и вдохновить всю вашу команду на их достижение.



Источник: скриншот из презентации А. Степановского

Партнерское соглашение — его я в шутку называю «Конституцией компании», поскольку это базовое соглашение, с которого стоит начинать построение отношений между партнерами. Партнерское соглашение может служить еще и фундаментом всех остальных корпоративных документов. Из партнерского соглашения вырастают уже настоящие юридические документы: акционерное соглашение, устав, разные политики, положения, трудовые контракты, семейные документы, брачные договоры, завещания и т.д. Почему нужен письменный документ? Потому что мы забываем, о чем договорились. Есть отличная японская поговорка, которая гласит, что «Идущий в гору помнит только собственные усилия», т.е. когда мы договариваемся, то все договоренности мы потом интерпретируем только в свою пользу. Вы договоритесь о чем-нибудь, а через месяц услышите абсолютно разные истории и вариации того, о чем вы договорились. Именно поэтому всегда нужно делать короткий письменный документ — итог ваших договоренностей.



Источник: скриншот из презентации А. Степановского

Структура у партнерского соглашения простая: стоит кратко описать вопросы владения, зоны ответственности каждого из партнеров, распределение доходов, покрытие убытков, план действий по займам и т.д. Договоритесь, как вы будете действовать, если возникает кризисная ситуация и что такое кризисная ситуация для компании или партнерства. Ноам Вассерман в «Главной книге основателя бизнеса: кого брать с собой…» говорит, что слишком подробное соглашение может демотивировать команду. Начинайте с самого простого. Для начала двух страничек текста будет вполне достаточно.



Источник: скриншот из презентации А. Степановского

Для работы над партнерским соглашением стоит привлечь модератора, который сможет организовать не только качественную подготовку к переговорам партнеров, но и озвучить неудобные вопросы, которые партнеры по каким-то причинам стесняются либо боятся задать друг другу, будет направлять ход обсуждений в необходимое русло и сдерживать эмоции партнеров при обсуждении «чувствительных» вопросов.

Ну и, в конце концов, если хотите узнать человека (вашего партнера по бизнесу) поближе — сходите к нему в гости. Психологи говорят, что человек не может долго притворяться, и как он ведет себя дома, так он будет вести со временем себя в бизнесе. На словах можно вести себя как угодно, в неформальной обстановке люди проявляются быстрее. Ищите людей, которые ценны для вас.

Разрешение конфликтов между партнерами

Сначала попробуйте найти способы «мирного» урегулирования споров, без обращения в суд и правоохранительные органы. Отличными вариантами могут быть переговоры партнеров, привлечение посредника — человека, уважаемого всеми сторонами, или использование процедур медиации. Если договориться не получается — вариантом может быть выкуп партнерами долей/акций друг друга или даже продажа компании. Безусловно, все вышеперечисленные способы разрешения конфликтов требуют от сторон конфликта высокой культуры общения, уважения позиций друг друга (и самоуважения, в том числе), чего в жизни, к сожалению, бывает не так уж и много.



Источник: скриншот из презентации А. Степановского

Когда же достигнуть согласия мирными способами невозможно — ваша дорога лежит в суд. Но по дороге туда сначала стоит заглянуть в офис к адвокатам, которые профессионально занимаются разрешением корпоративных споров. Без них вам в суде делать нечего (только если хотите потратить зря деньги и проиграть дело).



Источник: скриншот из презентации А. Степановского

В любом случае, для закрепления отношений между собственниками все (возможные по законодательству) положения, которые у вас есть в партнерском соглашении или иных документах, в которых закреплены договоренности партнеров, целесообразно вносить в Устав, потому что суд рассматривает именно Устав в качестве основного документа компании.

И в завершение еще раз про самый интересный способ решить конфликт — обращение в правоохранительные органы как к «третьему сильному» игроку. Если вы подали заявление о каком-то правонарушении или преступлении в отношении ваших партнеров, как вы полагаете, помните, что и вы сами можете стать сначала свидетелем, а потом подозреваемым и обвиняемым по возбужденному уголовному делу. Именно поэтому всегда надо подумать, как это повлияет на вас самих. Да и с финансовой точки зрения гораздо выгоднее договариваться, нежели доводить до «кровавой» битвы.