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«Белавиа» собирается стать лоукостом, но немножко

10.02.2020 09:22 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуский авиаперевозчик-монополист «Белавиа» собирается запустить лоукосты из областных аэропортов. Об этом на телеканале СТВ рассказал директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, передает «Интерфакс».

«Мы рассматриваем вопросы организации полетов авиакомпании «Белавиа» по бизнес-модели «лоукост». Такие воздушные суда у нас есть, у нас есть областные аэропорты, которые способны предоставить низкие тарифные ставки на обслуживание этих воздушных судов», – сказал Сикорский в эфире телеканала. С его слов, сейчас идет работа с географией полетов лоукостов.

Сикорский напомнил, что департамент по авиации подписал меморандум с авиационной администрацией Венгрии.  «Мы разрешили выполнять полеты авиакомпании Wizz Air как в Национальный аэропорт Минск, так и в областные аэропорты. Авиакомпания Wizz Air сейчас ведет переговоры с Национальным аэропортом Минск по условиям обслуживания и предлагаемым тарифным ставкам», – добавил глава ведомства.

«Здесь важна позиция и департамента по авиации, потому что вы понимаете, что лоукост-компании, как правило, чтобы обеспечить низкую стоимость билетов, просят определенные субсидии. На субсидии иностранной компании мы не готовы. Мы готовы предложить комфортные условия для того, чтобы они выполняли полеты», – резюмировал Сикорский.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларуский авиаперевозчик-монополист «Белавиа» собирается запустить лоукосты из областных аэропортов. Об этом на телеканале СТВ рассказал директор...
 
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